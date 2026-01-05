Родилась в Канаде, но имеет украинские корни: что известно о новой советчице Зеленского Христе Фриланд

Она всегда поддерживала Украину на международной арене

Христя Фриланд — известная канадская политическая деятельница, журналистка и писательница, которая имеет украинские корни. В свое время она занимала важные должности в канадском правительстве, а теперь президент Зеленский назначил ее советницей по экономическому развитию Украины.

Что стоит знать:

Христя Фриланд имеет украинское происхождение и активно поддерживает Украину с конца 1980-х годов

Занимала высшие государственные посты в Канаде, включая должности вице-премьера и министра финансов

В 2026 году стала советницей президента Зеленского по вопросам экономического развития Украины

"Телеграф" рассказывает, что известно о Христе Фриланд и ее поддержке Украины на протяжении многих лет.

Христя Фриланд — что о ней известно?

Христя Фриланд родилась в 1968 году в Канаде в семье украинки Галины Хомяк, сейчас ей 57 лет. Она получила образование сначала в Гарварде, а затем — степень магистра в Оксфорде. Свободно владеет несколькими языками, среди которых украинский, английский, французский и итальянский.

До начала политической карьеры Фриланд занималась журналистикой. В конце 80-х годов она даже работала в Украине, а в начале 90-х была внештатным корреспондентом известных мировых изданий, среди которых Financial Times, The Washington Post и The Economist.

В 2013 году Христя пришла в политику, будучи представительницей Либеральной партии Канады. Известно, что она занимала посты министра международной торговли, министра иностранных дел, а с 2020 года стала первой женщиной-министром финансов и заместителем премьер-министра Канады.

Христя Фриланд и Украина

Фриланд — давний друг Украины. Она поддерживает нашу страну еще с конца 80-х, когда зарождались демократические движения.

Будучи на посту министра финансов Канады, Христя была одной из главных инициаторов жестких санкций против России. Также в 2022 году она являлась активной сторонницей финансовой и военной помощи Украине, на которую напала РФ.

В сентябре 2025 года Фриланд была назначена специальным представителем Канады по вопросам восстановления Украины. А теперь, в начале 2026 года стала советницей Владимира Зеленского по вопросам экономического развития Украины.

