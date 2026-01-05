Родилась в Канаде, но имеет украинские корни: что известно о новой советчице Зеленского Христе Фриланд
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Она всегда поддерживала Украину на международной арене
Христя Фриланд — известная канадская политическая деятельница, журналистка и писательница, которая имеет украинские корни. В свое время она занимала важные должности в канадском правительстве, а теперь президент Зеленский назначил ее советницей по экономическому развитию Украины.
Что стоит знать:
- Христя Фриланд имеет украинское происхождение и активно поддерживает Украину с конца 1980-х годов
- Занимала высшие государственные посты в Канаде, включая должности вице-премьера и министра финансов
- В 2026 году стала советницей президента Зеленского по вопросам экономического развития Украины
"Телеграф" рассказывает, что известно о Христе Фриланд и ее поддержке Украины на протяжении многих лет.
Христя Фриланд — что о ней известно?
Христя Фриланд родилась в 1968 году в Канаде в семье украинки Галины Хомяк, сейчас ей 57 лет. Она получила образование сначала в Гарварде, а затем — степень магистра в Оксфорде. Свободно владеет несколькими языками, среди которых украинский, английский, французский и итальянский.
До начала политической карьеры Фриланд занималась журналистикой. В конце 80-х годов она даже работала в Украине, а в начале 90-х была внештатным корреспондентом известных мировых изданий, среди которых Financial Times, The Washington Post и The Economist.
В 2013 году Христя пришла в политику, будучи представительницей Либеральной партии Канады. Известно, что она занимала посты министра международной торговли, министра иностранных дел, а с 2020 года стала первой женщиной-министром финансов и заместителем премьер-министра Канады.
Христя Фриланд и Украина
Фриланд — давний друг Украины. Она поддерживает нашу страну еще с конца 80-х, когда зарождались демократические движения.
Будучи на посту министра финансов Канады, Христя была одной из главных инициаторов жестких санкций против России. Также в 2022 году она являлась активной сторонницей финансовой и военной помощи Украине, на которую напала РФ.
В сентябре 2025 года Фриланд была назначена специальным представителем Канады по вопросам восстановления Украины. А теперь, в начале 2026 года стала советницей Владимира Зеленского по вопросам экономического развития Украины.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит жена Азарова, которая любила странные шляпки и была в тени. Ее почти никто никогда не видел.