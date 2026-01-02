Буданов стал главой ОП. "Телеграф" собрал мнения экспертов об этом

Именно Буданов эффективнее всего сможет сотрудничать с США через свой бекграунд.

1 января Владимир Зеленский анонсировал важные решения по внутренней политике. Уже сегодня, 2 января, во власти действительно произошли масштабные перестановки: анонсирована смена главы ГНСУ, главой ГУР стал Олег Иващенко, а на должность главы ОП назначили Кирилла Буданова.

"Телеграф" собрал оценки украинских политологов, чтобы понять, почему именно Буданов возглавил офис президента и какие последствия это будет иметь для переговорного процесса, внутренней политики и предстоящих выборов.

Почему именно Буданов

Доктор наук, профессор и проректор Европейского университета Сергей Ягодзинский считает решение о назначении Буданова на новую должность не только специфическим, но и сделанным с влиянием Соединенных Штатов. По его мнению, если бы украинская власть пошла по пути дистанцирования от "мирного плана Трампа", то менее заметная, незаангажированная и дистанцированная от политической жизни кандидатура была бы более приемлемой.

Кроме того, в разгар "миндичгейта" казалось, что кандидатура Павла Палис — заместителя руководителя ОП — была бы оптимальной, а сам Зеленский мог бы показать, что готов взять на себя полноту ответственности и за Офис, и за собственную деятельность.

"Вместе с тем, мы видим существенный прогресс в украино-американских отношениях и нужен человек, который будет со своей стороны ответственен за реализацию Украиной наработанных договоренностей. И Кирилл Буданов в таком случае оптимальна кандидатура с точки зрения Соединенных Штатов Америки", — считает эксперт. Теперь уже экс-руководитель Главного управления разведки имеет связи в США, а также поддерживает в кругах, приближенных к президенту Трампа.

Решение наработки пунктов предстоящего мирного соглашения, в том числе и остановки боевых действий, потребует от Зеленского выдачи нескольких приказов и для Вооруженных сил Украины; приказы, исполнение которых нужно будет контролировать.

"И здесь никакой Палиса с этим не справится. Понятно, что нужен человек в погонах, человек, имеющий довольно неплохой уровень доверия. Человек, который не заляпан никакими коррупционными скандалами. И в целом Буданов кандидатура неплохая", – говорит Ягодзинский.

Среди других кандидатов на эту должность эксперт называет Дениса Шмыгаля, хотя именно Кирилл Буданов в итоге оказался более приемлемым и пользующимся в армии определенным авторитетом. А вот Валерия Залужного, экс-главнокомандующего ВСУ, а теперь посла Украины в ВБ, которого часть политологов считала претендентом, в этом перечне нет – тот, по словам эксперта, сделал неправильный выбор, отправившись на должность посла в Лондон, ведь Великобритания потеряла свое влияние на США и имеет определенные нюансы в общении.

Посмотрим, что из этого выйдет. Главное, чтобы не вышло снова ситуации, когда люди не будут понимать, кто в государстве принимает решения, кто главный, кто мозговой центр, кто обеспечивает исполнение решений, кто контролирует их, кто оказывает давление на тех, кто должен выполнять эти решения. Это было бы не очень хорошо и оно бы снова напоминало ту комбинацию, которая была при Зеленском и Ермаке. Сергей Ягодинский

Сергей Ягодзинский/Facebook-страница

Первая комбинация на президентских выборах

Политолог Игорь Рейтерович утверждает, что в выборе кандидата президент Зеленский мог ориентироваться и на будущие выборы.

"Минус один кандидат в президенты, хороший имидж, который перенесется по крайней мере в начале на президента, возможность трансформировать систему", – перечисляет он, когда речь идет о самом выборе нового главы Офиса.

Игорь Рейтерович/Facebook-страница

О выборах говорит и Ягодзинский, считающий, что спайку Зеленский — Буданов можно назвать первой комбинацией на выборах.

Возможна еще будет комбинация Тимошенко-Залужный или Порошенко-Залужный. Это будут тоже очень интересные комбинации. Уверен, что на президентских выборах именно комбинации будут побеждать, а не отдельно взятые лидеры, потому что у каждого из них отдельно президентского рейтинга нет Сергей Ягодинский

По его словам, именно Буданов будет определенным образом стабилизировать фигуру Зеленского до предстоящих выборов, ведь последние коррупционные скандалы неслабо повлияют на его политический вес.

"Пойдут ли они вместе на выборы? Это уже другой вопрос. Скорее да, чем нет. Но в таком случае я рассматриваю Буданова как кандидатуру не техническую, а кандидатуру, которая будет непосредственно ответственной за реализацию страны Украиной договоренностей мирного трека", — говорит эксперт.

Воздействие на силовые структуры

Политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк считает, что назначением Буданова как грамотного "менеджера-технократа" Зеленский пытается решить одновременно несколько важных вопросов: во-первых, обеспечить работу органов власти, которые после начала "миндичгейта" находятся в состоянии "разброда и шатаниях". Во-вторых, уже на других началах обеспечить влияние на органы власти со стороны ОП.

Отдельно – Буданов, как выходец из силовых структур, должен возобновить влияние ОП на "своих" силовиков, потому что после начала "миндичгейта" произошло ослабление контроля ОП их работы. Конечно, Буданов унаследует от предшественника активную вовлеченность в переговорный процесс по окончании войны и условий мира Андрей Миселюк

Андрей Миселюк

Реноме Буданова, как серьезного профессионала, поможет и в контактах с западными партнерами. Кроме того, не стоит забывать, что из-за специфики своей предыдущей работы он прекрасно осведомлен с российскими моделями поведения, в том числе и в этих переговорах, а значит сможет разрабатывать эффективное противодействие им.

Сергей Ягодзинский также не считает, что должность Буданова будет исключительно технической. Из своих источников он знает, что Кирилл Алексеевич является человеком волевой, достаточно умным, уверенным, целеустремленным, а также пользуется уважением людей, с которыми работает.

"Буданов определенным образом будет пытаться выстроить свою систему, но эта система не будет такой, как она была при Ермаке. То есть мотивация этого человека существенно отличается. Зеленский таким образом уходит от коррупционных скандалов, прикрывает себя погонами, честью, доблестью Главного управления разведки", – считает эксперт.

Кроме того, Ягодзинский также утверждает, что с этим назначением произойдет движение ОП к усилению силового блока – самого ГУР, СБУ и других украинских силовых структур в противовес НАБУ и САП, которые считаются несколько подконтрольными влиянию за пределами контроля со стороны Украины.

"Поэтому усиление и этого блока дает существенные рычаги влияния Зеленскому в определенных противостояниях, которые сейчас будут. Потому что мы понимаем, что НАБУ и САП сегодня имеют много компромата на очень многих людей. Если все это обнародовать, то, вероятно, мы будем видеть деструкцию власти на всех уровнях. Но допустить этого сейчас нельзя. Украинцы в целом получили достаточно информации для будущих возможных выборов, для принятия решений", — подытоживает эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Кирилл Буданов на протяжении многих лет поддерживает тесные рабочие связи с США, что дает основания рассматривать его как один из ключевых каналов коммуникации во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом.