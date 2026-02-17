Все сказанное в этот день вернется к вам втрое: что категорически запрещено делать 17 февраля

В этот день следует молиться о благополучии в доме

Во вторник, 17 февраля, православные верующие и греко-католики чтят память святой мученицы Марианны. Также сегодня — второй день Масленицы.

Марианна жила в те времена, когда христиан преследовали по приказам римских императоров. Она отказалась приносить жертвы языческим богам и не отреклась от Христа даже под угрозой казни. Она стала примером женской духовной силы, а не только смирения.

Марианну упоминают как образ женской силы не в смысле громкости, а в смысле выдержки. В народной традиции этот день связывали с защитой чести, доброго имени и семейного согласия. Люди молились святой за стойкость в испытаниях и просили помощи в сложных решениях.

Традиции и приметы 17 февраля

В народной традиции 17 февраля считали "тихим женским днем". В некоторых регионах Волыни и Подолья хозяйки пекли небольшие круглые хлебцы "на здоровье семьи" и молились о согласии в доме и защите от сплетен.

солнечно и ясно 17 февраля – ждите ранней весны;

в этот день стоит туман – весна будет влажной, а урожай – богатым;

сильный мороз 17 февраля – холод затянется еще на несколько недель.

Зимний туман. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 17 февраля

начинать новые отношения или свататься — союз, начатый в этот день, пройдет через испытание ревностью или недоверием;

одалживать кому-то украшения — они считаются носителями женской энергии и дать их взаймы кому-то означает "рассеять" собственную силу;

рассказывать чужие тайны – сказанное в этот день вернется втрое – либо добром, либо проблемами;

стричь волосы — считается, что срезанные 17 февраля волосы "отнимают терпение".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нельзя делать в праздник Масленицы. Главная традиция – это угощение, веселье и походы в гости к родным.