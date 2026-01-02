Трамп переоцінив себе, чи недооцінив Путіна? Чому президент США так поспішає укласти мир

У питанні України та Росії голова Білого дому діє, як і з іншими країнами

Чимало людей вважає, що у питанні наближення миру в Україну президент США Дональд Трамп міг переоцінити свої можливості або ж недооцінити голову Росії Володимира Путіна. Однак ймовірніше голова Білого дому просто не розуміє контексту подій і навіть не намагається це зробити.

Саме таку думку висловив Максим Несвітайлов, політолог та міжнародний аналітик, в інтерв'ю на YouTube-каналі "Телеграфу". За його словами, намагання Трампа підписати мирну угоду продиктовані лише тим, що він хоче укласти черговий мир.

Що треба знати:

Для голови Білого дому результат — це не тривалий мир, а просто підписання угоди

Чимало питань у ситуації з Україною та Росією не хвилюють Трампа

Мирна угода Москви та Києва цілком може бути черговою галочкою у списку "завершених воєн" президентом США

Несвітайлов наголошує, що США фактично й не приховують своїх справжніх мотивів участі у переговорному процесі між Україною та Росією. Адже віцепрезидент США Джей Ді Венс казав, що Трамп не заглиблюється у деталі, вони його не цікавлять. Тобто передумови, історія та походження конфлікту не вивчаються.

"Це все байдуже для нього. Головне результат — підписання мирної угоди", — наголошує політолог.

На його думку, Трампу просто важливо сказати: "Ось я підписав документ про завершення війни". А що буде далі його не хвилює. Схожі ситуації вже були з іншими країнами, хоча більшість з них або знову у стані війни, або перепідписали угоди, президент США й досі вважає, що закінчив чимало воєн.

Цікаво, що Трамп дійсно вірить у ці слова та свою "силу", це не гра на публіку, пояснює Несвітайлов. Виходить, що в питанні України та Росії він діє як завжди: тисне на слабшу країну, на його думку. Наразі в цій позиції Київ.

"Трамп вважає нас слабкими, тому тисне на нас. Тому стається так, що коли росіяни вивалюють якісь вимоги. Він такий: "Ну, якщо Україна їх виконає, я підпишу цю угоду. Буде дуже класно для мене, тому що я буду такий молодець", — резюмує політолог.

