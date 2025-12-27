Могла родиться в "ненавистных" США. Как выглядит дочь пропагандистки Захаровой и сколько ей лет
В 2017 году девушка поплатилась за грехи матери-путинистки
Скандальный спикер российского МИД Мария Захарова не только выходила замуж в Соединенных Штатах, но и могла там родить свою единственную дочь.
Что нужно знать:
- Дочь российской пропагандистки Захаровой родилась в 2010 году
- Существуют слухи, что Марьяна имеет американское гражданство
- Девушка редко появляется на публике
- В 2017 году Марьяна пострадала от укуса собаки в Крыму
Наследницу российской пропагандистки зовут Марьяна. Дочь Захаровой родилась 30 июня 2010 года — сейчас ей 15 лет. В сети часто утверждают, что девочка появилась на свет в США и якобы имеет американское гражданство.
По американским законам, почти каждый ребенок, рожденный на территории страны, автоматически получает паспорт США. Однако из этого правила есть исключение: оно не действует в отношении детей дипломатов и глав иностранных государств. При этом на момент рождения дочери Захарова, которая в то время работала в Нью-Йорке, официального дипломатического статуса не имела.
В июле 2020 года Захарова попыталась развеять слухи. Она заявила, что роды проходили в одном из московских роддомов при больнице № 67. Путинистка крайне редко появляется на публике вместе с дочерью, поэтому в открытом доступе снимков Марьяны почти нет. Известно лишь, что девушка учится в частной школе и свободно владеет несколькими иностранными языками, в том числе английским и китайским.
Осенью 2023 года росСМИ опубликовали кадры с кинопоказа, который Захарова посетила вместе с дочерью. По реакции девушки было заметно, что повышенное внимание прессы доставляло ей дискомфорт — она просила убрать камеры.
В 2017 году в аннексированном Севастополе дочь кремлевского рупора укусила бродячая собака. Марьяну доставили в городскую больницу № 5, однако там не оказалось необходимых лекарств. Попытка привезти их из другого медучреждения сорвалась из-за отсутствия бензина в служебной машине. Сама Захарова в тот момент не понимала, где лучше лечить ребенка.
