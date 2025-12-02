Переговоры Уиткоффа и Кушнера с Путиным начались: что известно о встрече

Встреча сторон должна была начаться в 16:00 по киевскому времени

Во вторник, 2 декабря, самолет с посланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональдом Трампом Джаредом Кушнером приземлился в московском аэропорту "Внуково". Американская делегация прибыла в Россию для встречи с главой Кремля Владимиром Путиным.

Встреча сторон должна была начаться в 16:00 по Киеву. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что американская делегация будет пользоваться услугами своих переводчиков, сообщает ВВС.

Что нужно знать:

Американская делегация включает Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа

Переговоры в Кремле не ограничены по времени

После Москвы переговорщики отправятся на встречу с Зеленским

При этом, как стало известно, встреча во времени не ограничивается и будет продолжаться, "сколько потребуется".

18:49 Встреча Путина с Кушером и Уиткоффом началась.

Что предшествовало

Самолет Уиткоффа в аэропорту "Внуково"

Кортеж с Уиткоффом и Кушнером в Москве

Перед встречей с Путиным Уиткофф и Кушнер прогулялись по Москве в сопровождении спецпосланника российского президента Кирилла Дмитриева, сообщает ТАСС.

Уиткофф и Кушнер в Москве

Журналист Axios Барак Равид сообщает, что американская сторона уже якобы проводит встречу с Владимиром Путиным.

После переговоров в Москве, по его информации, Уиткофф и Кушнер планируют отправиться в одну из европейских стран для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

При этом сам Зеленский, пребывая в Ирландии с официальным визитом отметил, что если переговоры Америки в России пройдут хорошо, то его встреча с Трампом произойдет очень быстро.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Кремль американские переговорщики едут с теми предложениями, которые до этого активно обсуждались с Украиной.