Переговоры Уиткоффа и Кушнера с Путиным начались: что известно о встрече
Встреча сторон должна была начаться в 16:00 по киевскому времени
Во вторник, 2 декабря, самолет с посланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональдом Трампом Джаредом Кушнером приземлился в московском аэропорту "Внуково". Американская делегация прибыла в Россию для встречи с главой Кремля Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что американская делегация будет пользоваться услугами своих переводчиков, сообщает ВВС.
Что нужно знать:
- Американская делегация включает Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа
- Переговоры в Кремле не ограничены по времени
- После Москвы переговорщики отправятся на встречу с Зеленским
При этом, как стало известно, встреча во времени не ограничивается и будет продолжаться, "сколько потребуется".
18:49 Встреча Путина с Кушером и Уиткоффом началась.
Что предшествовало
Перед встречей с Путиным Уиткофф и Кушнер прогулялись по Москве в сопровождении спецпосланника российского президента Кирилла Дмитриева, сообщает ТАСС.
Журналист Axios Барак Равид сообщает, что американская сторона уже якобы проводит встречу с Владимиром Путиным.
После переговоров в Москве, по его информации, Уиткофф и Кушнер планируют отправиться в одну из европейских стран для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
При этом сам Зеленский, пребывая в Ирландии с официальным визитом отметил, что если переговоры Америки в России пройдут хорошо, то его встреча с Трампом произойдет очень быстро.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Кремль американские переговорщики едут с теми предложениями, которые до этого активно обсуждались с Украиной.