Не только американцы: кто еще приехал в Кремль

В Москве одновременно с американскими посредниками появились и чиновники другого большого государства

Кроме американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву прибыли и представители Китая. В частности, в столице России находится глава МИД Ван И.

Что нужно знать

Визит связан с раундом консультаций по безопасности между РФ и КНР

Китай, по оценкам обозревателей, не будет вмешиваться в мирный процесс в отношении Украины

В ЦПД считают, что Кремль демонстрирует "готовность воевать" перед переговорами с США

У китайского дипломата была встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым и секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу. Причина визита — участие в 20 раунде консультаций по вопросам стратегической безопасности между Китаем и Россией. Отметим, китайские обозреватели уверены, что КНР не будет вмешиваться в мирный переговорный процесс по войне в Украине.

Ван И Фото: Getty Images

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко подчеркнул, что российский президент Владимир Путин перед визитом Уиткоффа пытается продемонстрировать и США, и Китаю, что "Россия может воевать в следующем году". Он назвал ситуацию когнитивным шоу.

Ключевая цель РФ, похоже, это сделать все, чтобы главное давление в вопросе плана о мире было на Украине. Потому они и устраивают вот это когнитивное шоу. Андрей Коваленко, руководитель ЦПД СНБО

Встреча американцев с Путиным начнется около 16:00 по Киеву. Ее длительность неограниченна. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что продлится она "столько, сколько потребуется", а также отметил, что Кушнер будет присутствовать на переговорах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Кремль американские переговорщики едут с теми предложениями, которые до этого активно обсуждались с Украиной.