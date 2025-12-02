Переговори Віткоффа та Кушнера з Путіним затримуються: що відомо про зустріч
Зустріч сторін мала розпочатися о 16:00 за київським часом
У вівторок, 2 грудня, літак із посланцем президента США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером приземлився в московському аеропорту "Внуково". Американська делегація прибула до Росії для зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним.
Зустріч сторін мала розпочатися о 16:00 за Києвом. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що американська делегація користуватиметься послугами своїх перекладачів, повідомляє ВВС.
Що потрібно знати:
- Американська делегація включає Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа
- Переговори у Кремлі не обмежені за часом
- Після Москви переговорники вирушать на зустріч із Зеленським
При цьому, як стало відомо, зустріч у часі не обмежується і продовжуватиметься, "скільки буде потрібно".
Перед зустріччю з Путіним Віткофф і Кушнер прогулялися Москвою у супроводі спецпосланника російського президента Кирила Дмитрієва, повідомляє ТАРС.
Журналіст Axios Барак Равід повідомляє, що американська сторона вже нібито проводить зустріч із Володимиром Путіним.
Після переговорів у Москві, за його інформацією, Віткофф та Кушнер планують вирушити до однієї з європейських країн для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
При цьому сам Зеленський, перебуваючи в Ірландії з офіційним візитом, зазначив, що якщо переговори Америки в Росії пройдуть добре, то його зустріч з Трампом відбудеться дуже швидко.
Раніше "Телеграф" розповідав, що до Кремля американські переговорники їдуть із тими пропозиціями, які до цього активно обговорювалися з Україною.