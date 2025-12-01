До финала еще далеко. Что Украина хочет видеть в мирном соглашении по поводу конца войны — СМИ

После этих переговоров Уиткофф посетит Москву для дальнейшей работы над мирным соглашением

На мирных переговорах украинской и американской делегаций в США 30 ноября стороны пока не смогли окончательно согласовать проект мирного соглашения, но сблизили свои позиции. Активно обсуждались проблемные вопросы – территории и возможность членства Украины в НАТО.

Что нужно знать:

Участники оценили переговоры во Флориде как жесткие, но конструктивные

Финальный проект мирного соглашения утвердить не удалось, но позиции Киева и Вашингтона сблизились

Спецпредставитель США Стив Уиткофф должен отправиться в Москву для переговоров с российской стороной

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник. По словам собеседника, переговоры во Флориде были сфокусированы на оставшихся проблемных вопросах.

То есть мы не говорим о том, что у нас сейчас стопроцентное понимание финального текста, но это был еще один шаг вперед… Они (США, — ред.) понимают, что есть вторая сторона (РФ, — ред.), и до какого бы общего знаменателя они не дошли с Украиной, остается российская сторона, с которой им еще работать. И они понимают, что там сложнее, – сказал источник

Вопросы территорий

Собеседник добавил, что во время консультаций много внимания было уделено вопросу территорий. Американцы, рассматривающие себя как медиаторы между двумя сторонами, доносят до Украины российское требование полного выхода украинских сил из Донбасса.

Как рассказал источник, украинская сторона объясняла, что это невозможно из-за конституционных ограничений, мнения украинского общества, а также несоответствия реальной ситуации на фронте. Позиция Украины остается неизменной: дискуссия о территориях должна начинаться с текущей линии столкновения.

Процесс поиска потенциальных решений продолжается, но это, конечно, очень сложный вопрос, – отметил источник.

Вопрос о возможности Украины вступить в НАТО

Второй спорный вопрос – требование России, чтобы Украина навсегда отказалась от вступления в НАТО. Украинская сторона объясняла, что курс на членство в Альянсе закреплен в Конституции Украины. Ее изменение для заключения мирного соглашения было бы плохим прецедентом. Еще один аргумент – недопустимость предоставлять права вето на членство любой страны в НАТО.

Готовность слышать наши доводы со стороны американцев присутствует. Другой вопрос, что они постоянно говорят: хорошо, вы можете быть 100% правы, но есть другая сторона есть, и она требует вот этого и этого. Мы как медиатор должны обеспечивать то, чтобы вы пришли к мирному соглашению. Вы можете сколько угодно логически объяснять свою позицию, если другая сторона говорит "нет" – то что мы сделаем?, – описал ситуацию собеседник издания

О гарантиях безопасности

Источник отметил, что гарантии безопасности для Украины не являются проблемным вопросом в переговорах со США. Для американской стороны потенциальное соглашение не просто договоренность, которая должна поставить точку в вооруженном конфликте.

Вашингтон воспринимает будущее соглашение в более долгосрочной перспективе, оно должно обеспечить долгосрочный мир, инвестиционную привлекательность и процветание Украины. Именно это стало бы успехом для команды президента США Дональда Трампа, говорит собеседник. США осознают, что все это невозможно без гарантий безопасности.

Но неважно, с какой точки зрения смотреть, важно, чтобы это было. И Рубио сегодня снова подтвердил, что комитмент (обязательство, обещание или решение, — ред.) на предоставление гарантий есть. Обсуждались ли гарантии сегодня подробно — нет. Поэтому я бы и не относил это к перечню обсуждавшихся проблемных вопросов, — резюмировал собеседник

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сказал госсекретарь США Марко Рубио после переговоров с украинской делегацией во Флориде. По его словам, РФ все равно будет играть центральную роль в "любом соглашении по прекращению войны с Украиной".