Вашингтон направил в РФ нетипичных посредников

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил, что встреча между президентом Владимиром Путиным и специальным представителем США Стивом Уиткоффом должна начаться примерно через пять часов — по киевскому времени приблизительно в 16:00. Он также заявил, что Россия "открыта для мирных переговоров", но только при определенном условии.

Что нужно знать:

Кремль готов к переговорам только при условии достижения целей, заявленных в рамках "СВО"

В Москву прибыла необычная делегация США

Это шестой визит Уиткоффа в Россию с января

Кремль не раскрывает условия "урегулирования"

По словам Пескова, переговоры воспримутся Кремлем, только если что благодаря им будут достигнуты "цели, поставленные в рамках так называемой специальной военной операции". Они, напомним, регулярно менялись и в основном нацелены на смену власти в Украине и подчинение российским интересам.

Кто направлен в Россию от США

На переговорах с Путиным от США достаточно "нетрадиционная команда" — ее не утверждали в Сенате. В Москву помимо Уиткоффа направился и бывший бизнес-партнер и зять президента США — Джаред Кушнер, хотя о его встрече с Путиным пока не идется. Оба не имеют классической дипломатической подготовки, однако, как считают в Вашингтоне, являются "эффективными посредниками". Отметим, что теплые связи Уиткоффа с Москвой вызывают беспокойство, с января это его шестой визит в Москву.

Стив Уиткофф Фото Getty Images

Интерес РФ в переговорах

Между тем, Песков сообщал, что обсуждение условий урегулирования войны не будет публичным: Кремль "не намерен вести это через СМИ". Напомним, что в начале полномасштабного вторжения РФ заявляла о целях: так называемой "денацификации" и "демилитаризации" Украины, а также о "защите населения Донбасса". Впоследствии акценты смещались: уничтожение "угрозы НАТО", защита русскоязычных и церкви и прочее.

В мае 2025 года, по словам Путина, Москва ставила перед собой "ряд задач" — завершить войну "с нужным для России результатом", среди которых — "устранение причин кризиса", создание "условий для долгосрочного мира" и "защита русскоязычного населения". По мнению экспертов, предыдущий приезд Уиткоффа в Россию был напрямую вызван желанием россиян затянуть мирные переговоры.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина и Россия провели переговоры перед визитом американцев в Россию. Окончательно согласовать проект не удалось. Активно обсуждались проблемные вопросы – территории и возможность членства Украины в НАТО.