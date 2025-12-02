Готовы к переговорам, но с условиями. Что заявили в Кремле перед визитом делегации США
Вашингтон направил в РФ нетипичных посредников
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил, что встреча между президентом Владимиром Путиным и специальным представителем США Стивом Уиткоффом должна начаться примерно через пять часов — по киевскому времени приблизительно в 16:00. Он также заявил, что Россия "открыта для мирных переговоров", но только при определенном условии.
Что нужно знать:
- Кремль готов к переговорам только при условии достижения целей, заявленных в рамках "СВО"
- В Москву прибыла необычная делегация США
- Это шестой визит Уиткоффа в Россию с января
- Кремль не раскрывает условия "урегулирования"
По словам Пескова, переговоры воспримутся Кремлем, только если что благодаря им будут достигнуты "цели, поставленные в рамках так называемой специальной военной операции". Они, напомним, регулярно менялись и в основном нацелены на смену власти в Украине и подчинение российским интересам.
Кто направлен в Россию от США
На переговорах с Путиным от США достаточно "нетрадиционная команда" — ее не утверждали в Сенате. В Москву помимо Уиткоффа направился и бывший бизнес-партнер и зять президента США — Джаред Кушнер, хотя о его встрече с Путиным пока не идется. Оба не имеют классической дипломатической подготовки, однако, как считают в Вашингтоне, являются "эффективными посредниками". Отметим, что теплые связи Уиткоффа с Москвой вызывают беспокойство, с января это его шестой визит в Москву.
Интерес РФ в переговорах
Между тем, Песков сообщал, что обсуждение условий урегулирования войны не будет публичным: Кремль "не намерен вести это через СМИ". Напомним, что в начале полномасштабного вторжения РФ заявляла о целях: так называемой "денацификации" и "демилитаризации" Украины, а также о "защите населения Донбасса". Впоследствии акценты смещались: уничтожение "угрозы НАТО", защита русскоязычных и церкви и прочее.
В мае 2025 года, по словам Путина, Москва ставила перед собой "ряд задач" — завершить войну "с нужным для России результатом", среди которых — "устранение причин кризиса", создание "условий для долгосрочного мира" и "защита русскоязычного населения". По мнению экспертов, предыдущий приезд Уиткоффа в Россию был напрямую вызван желанием россиян затянуть мирные переговоры.
Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина и Россия провели переговоры перед визитом американцев в Россию. Окончательно согласовать проект не удалось. Активно обсуждались проблемные вопросы – территории и возможность членства Украины в НАТО.