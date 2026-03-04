Гороскоп на 5 марта: Стрельцов заденут ошибки прошлого, а Козерогов — неожиданная правда

Гороскоп подскажет, какие события вас ожидают 5 марта

"Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 5 марта, для представителей всех знаков Зодиака. Мы выяснили, каких сюрпризов вам следует ожидать в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Представители этого знака завтра должны честно спросить себя: ради чего они стараются? Если работа держится только на мысли о деньгах, усталость будет расти. Возможно, пришло время сменить место работы или смену деятельности.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам стоит задуматься, туда ли они идут и актуальны ли их мечты. Если сомневаетесь — доверьтесь интуиции или даже случаю. Новый поворот может оказаться удачным.

Близнецы (21 мая -21 июня)

Этот знак особенно удачно сможет навести порядок в бюджете, понять, на что тратит силы и ресурсы, и где стоит экономить. Маленькие шаги помогут создать стабильность завтра, а разумный подход к деньгам откроет новые возможности.

Рак (22 июня — 22 июля)

Представителям этого знака пора перестать убегать от собственных страхов и сомнений. Принятие себя, со светлыми и темными сторонами, даст внутренний баланс.

Лев (23 июля — 23 августа)

Эмоциональные всплески последних дней — не случайность. Львы сильно устали, им необходимо сделать паузу, выдохнуть, сократить нагрузку. Небольшой отдых поможет вернуть спокойствие.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Правда рано или поздно выходит наружу. Представителям этого знака лучше самим расставить точки над "и", чем ждать слухов. Откровенный разговор завтра может оказаться сложным, но те, кто действительно ценит вас, все поймут.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Представителям этого знака нужно учится отпускать. Если работа больше не радует — позвольте себе закрыть эту главу. Ошибки станут опытом, а впереди появятся новые идеи, более зрелые и реалистичные.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Смелость — главный козырь Скорпионов. Представители этого знака способны выйти за привычные рамки и вдохновить других. Таланты Скорпиона заметят, если он не станет их скрывать.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Прошлое напомнит о себе. Этот знак может столкнуться с уроками, которые когда-то не хотел усвоить. Терпение и честность с собой помогут превратить старые ошибки в мудрость.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Неожиданная правда способна задеть Козерогов. Представителям этого знака стоит быть готовыми к откровенному разговору с близким человеком. Решение — прощать или нет — останется за вами.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Даже если вокруг штормит, у этого знака есть невидимая защита. Поддержка близких и простые радости помогут сохранить внутреннее тепло. Счастье сейчас прячется в мелочах — важно лишь заметить его.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Представителям этого знака завтра не стоит зацикливаться на деталях. Интуиция подскажет правильное направление. Когда вы видите цель целиком, двигаться к ней становится легче и спокойнее.