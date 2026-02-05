Киев парализовало из-за снегопада. Что происходит в столице и сколько стоит вызвать такси (фото, видео)

Коммунальщики с самого утра пытаются убрать последствия непогоды

Погода в Киеве 5 февраля ухудшилась. Улицы города снова засыпает снегом. Поэтому на дорогах столицы возник коллапс и взлетели цены на такси.

"Телеграф" расскажет, какая сейчас ситуация на дорогах, сколько стоит добраться с правого на левый берег. Местные телеграмм-каналы пишут, что Киев буквально застрял в пробках из-за снега.

Водители уже два часа пытаются добраться с левого на правый, еще хуже ситуация с городами-сателлитами.

Также сообщается, что на трассе Киев-Одесса произошло ДТП. Из-за этого усложнилось движение в сторону столицы. Авария произошла на 57 км автодороги М-05. Свободна одна полоса для движения.

ДТП на трассе Киев-Одесса 5 февраля

С самого утра в городе застряли фуры и автомобили, а жители жаловались на неочищенные тротуары.

В Соломенском районе столицы коммунальщики с ночи чистят ног

Снег на лестнице в Киеве 5 февраля

Ситуация на дорогах в Соломенском районе Киева 5 февраля

Журналисты Новости.LIVE пишут, что под колесами авто — "каша из снега". В частности, на Жилянской начинает работать техника, а вот на Шота Руставели не очищены ни полосы для движения авто, ни для общественного транспорта.

Около 13:00 в Киеве снегопад только усилился, а ситуация на дорогах и тротуарах в столице с утра лучше не стала, отмечается в сообщении Новости.LIVE.

Сколько стоит добраться на такси с правого на левый берег в Киеве

Из-за ухудшения погодных условий и транспортного коллапса в Киеве, цены на услуги такси утром стоили от 1200 до 1800.

По состоянию на 12:30 добраться с правого на левый берег придется заплатить значительно дешевле. Цены варьируются от 500 до 700 грн.

Погода в Киеве

В столице сегодня потеплеет, однако усилится снег, на дорогах гололед. Днем в Киеве ожидается до -4...-6°С.

Погода в Киеве 5 февраля

Об улучшении погоды в Киеве до конца недели писали и журналисты "Телеграфа". Также отмечается, что в пятницу, 6 февраля, ночью прогнозируют -6...-8 градусов, а днем столбики термометра покажут — 6...-4 градусов. Возможен дождь. Сайт Ventusky поделился прогнозом, согласно которому с 4 по 8 февраля Киев будет постепенно засыпать снегом. Затем неделя пройдет без осадков, а самым снежным днем станет 15 февраля.

Ранее "Телеграф" писал, как и кто действительно убирает тротуары от снега в Киеве.