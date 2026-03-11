Март изменит настроение: когда в Харькове ожидаются заморозки

Температура будет падать с +13 до +3 градусов днем

К концу марта погода в Харькове резко изменится. Синоптики прогнозируют ощутимое похолодание после аномального потепления.

По предварительным данным "Погода 33", в середине марта дневная температура еще будет держаться на уровне +10…+13 °C, однако ближе к последней декаде показатели начнут постепенно снижаться.

Ожидается, что уже после 20-х чисел дневная температура опустится до +5…+7 °C, а ночью возможны заморозки. В некоторые дни столбики термометров могут опускаться до 0 °C, а местами — даже до -1 °C. Однако осадков не ожидается, только переменная облачность.

Такие температурные колебания типичны для марта, когда весна только начинает вступать в свои права. Несмотря на временное похолодание, позже ожидается постепенное потепление — дневная температура снова может подняться до +13 °C.

Какой будет погода в Харькове. Фото: Погода 33

Почему температура в марте похожа на апрельскую

Как рассказал "Телеграфу" начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань, необычно теплую погоду вызвал мощный антициклон KONRAD, накрывший значительную часть Евразии. Именно он приносит сухой воздух и аномальное потепление.

