Березень змінить настрій: коли у Харкові очікуються заморозки

Температура падатиме з +13 до +3 градусів вдень

Наприкінці березня погода у Харкові різко зміниться. Синоптики прогнозують відчутне похолодання після аномального потепління.

За попередніми даними "Погода 33", у середині березня денна температура ще триматиметься на рівні +10…+13 °C, однак ближче до останньої декади показники почнуть поступово знижуватися.

Очікується, що вже після 20-х чисел денна температура опуститься до +5…+7 °C, а вночі можливі заморозки. У деякі дні стовпчики термометрів можуть опускатися до 0°C, а місцями — навіть до -1 °C. Однак опадів не очікується, лише мінлива хмарність.

Такі температурні коливання є типовими для березня, коли весна лише починає вступати у свої права. Попри тимчасове похолодання, пізніше очікується поступове потепління — денна температура знову може піднятися до +13 °C.

Якою буде погода у Харкові. Фото: Погода 33

Чому температура у березні схожа на квітневу

Як розповів "Телеграфу" начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань, незвично теплу погоду спричинив потужний антициклон KONRAD, який накрив значну частину Євразії. Саме він приносить сухе повітря та аномальне потепління.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли температура у Дніпрі впаде до +3 градусів після потепління.