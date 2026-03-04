Что подарить маме на 8 Марта: небанальные варианты, которые будут полезными в доме

Практичный и полезный подарок точно понравится вашей маме

Международный женский день отмечается ежегодно 8 марта. В праздник принято чествовать права женщин и поздравлять близких. И конечно же, дарить им подарки. Чтобы порадовать маму на 8 Марта, позаботьтесь о презенте уже сейчас.

"Телеграф" рассказывает, что подарить маме на 8 Марта, чтобы она была довольна, а подарок был полезным.

Топ-5 идей подарков для мамы

Робот-мойщик окон

Это очень полезный и практичный гаджет, который точно понадобится как в частном доме, так и в квартире. Мама оценит такой подарок, ведь ей больше не придется прикладывать много усилий, чтобы помыть окна. Особенно актуальным такой подарок будет, если в квартире есть застекленный балкон или окна выходят на шумную пыльную дорогу.

Массажер для шеи и плеч

Мама — это человек в возрасте, она часто может жаловаться на усталость в плечах и шее. Электрический массажер в виде "воротника" с роликами имитирует глубокий ручной массаж. Поэтому точно поможет снять напряжение после работы или домашних дел.

Вертикальный беспроводной пылесос

Если у мамы дома все еще старый шланговый пылесос, то новый беспроводной станет настоящим сюрпризом. Он намного проще в управлении для более комфортной и быстрой уборки. Лучше всего выбирайте модели с хорошей мощностью всасывания и весом до 2.5 кг.

Умный чайник с регулировкой температуры

Это не просто чайник, а гаджет, которым можно управлять со смартфона. В нем можно регулировать температуру нагрева воды для разных сортов чая или если нужно просто запить таблетку теплой водой. А утром можно включить его, не вставая с кровати, через приложение, чтобы потом долго не ждать горячего кофе.

Ортопедическая подушка с эффектом памяти

Это очень практичный и полезный подарок, за который мама будет вам благодарна еще долго. Качественный сон напрямую влияет на самочувствие и отсутствие головных болей по утрам. Выбирайте проверенные бренды с "эффектом памяти", которые подстраиваются под изгибы шеи. И мама будет счастлива не только в день праздника.

