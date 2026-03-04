Весна берет свое: какой погодой встретит Одесса 8 марта

Забывать о теплых вещах не стоит

Погода в Одессе в воскресенье, 8 марта, обещает быть приятной и по-настоящему весенней. Несмотря на утреннюю прохладу, город окажется в зоне комфортных температур, что позволит одесситам и гостям города насладиться праздничным днем без зонтов.

Согласно картам сервиса Ventusky, Одесский регион будет находиться под влиянием умеренных воздушных масс. На метеорологической карте зафиксирован показатель +9°C для прибрежной зоны.

Анимация ветра и облачности указывает на отсутствие активных атмосферных фронтов прямо над городом. Что касается осадков, то, по данным радара, день пройдет без дождя или мокрого снега, а атмосферное давление будет оставаться стабильно высоким.

Погода в Одессе 8 марта

Портал Sinoptik.ua уточняет повременный график, прогнозируя постепенное прояснение неба. Хотя утро может показаться несколько пасмурным, день и вечер в Одессе будут ясными.

Ночь в городе начнется с отметки +2°C, а уже утром столбик термометра поднимется до +3°C. Наиболее теплым периодом суток будет день, когда ожидается прогрев воздуха до +10°C, хотя из-за уровня влажности температура будет ощущаться как +9°C. Ближе к вечеру ожидается постепенное понижение температуры до +6°C.

Прогноз на этот день остается максимально оптимистичным, поскольку существенных осадков не предполагается. Вероятность дождя на протяжении всех суток мизерна и составляет лишь 2%.

В течение дня будет дуть слабый ветер со скоростью от 0.5 до 1.7 м/с, что гарантирует отсутствие резких или холодных порывов. Влажность воздуха также продемонстрирует положительную динамику: она снизится с утренних 80% до 51% комфортных в дневное время.

