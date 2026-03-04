Выходец из Запорожья: кто подозревается в хищении миллионов на ремонте Трипольской ТЭС
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Махинации начались еще на этапе проведения тендерных процедур
"Телеграф" выяснил, что к хищению средств на ремонте Трипольской ТЭС, поврежденной в ходе российских атак, может быть причастен Андрей Тесленко — заместитель директора ООО "Инвентум Украина". Разворовать могли не менее 50 млн грн.
Что нужно знать:
- По делу о хищении во время ремонта Трипольской ТЭС задержаны шесть подозреваемых
- Некоторых фигурантов задержали в Буковеле, где они и получили подозрения
- В скандал попали несколько компаний
Подрядчики закупали материалы у связанных фирм с наценкой в среднем в 30%, а разницу обналичивали. Во время обысков у подозреваемых изъяли более 19 млн грн наличных. "Телеграфу" удалось выяснить, о каких именно обысках идет речь.
Подробнее читайте: На ремонте Трипольской ТЭС могли украсть 50 млн: "Телеграф" выяснил, какие компании за этим стоят и кто пользовался их услугами
В частности, 14 января 2026 года провели обыски в доме, который стоит на участке с кадастровым номером 3222481200:04:002:0448. С октября 2025 года этот участок и дом на ней площадью почти 300 кв. м принадлежат Андрею Тесленко.
Андрей Тесленко – заместитель директора ООО "Инвентум Украина". Также, как говорится в материалах досудебного расследования, вероятно, именно он фактически контролирует "ЗТЕП", "ДЭМЗ-инжиниринг", ООО "ДЭМЗ".
Суд наложил арест почти на 3 млн грн и 100 тыс. долларов наличными, которые нашли дома у Андрея Тесленко. Еще 120 тыс. долларов и 115 тыс. евро – вернули, потому что адвокаты заявили, что это средства его сожительницы, проживающей вместе с ним.
Что известно об Андрее Тесленко
Тесленко из Запорожья, ему 59 лет, ранее не судим. Сейчас ему официально принадлежат три компании: "ИК "Нефтегазовые технологии", "ДЭМЗ", "Хамстер Клаб Интернейшнл". Ни одна из этих фирм не зарабатывает на государственных подрядах.
В то же время ООО "ЗТЕП", которое якобы контролирует Тесленко, получило от Трипольской ТЭС подряды на 488,3 млн грн. По данным правоохранителей, по меньшей мере, часть этих тендеров проведена с нарушениями и значительным завышением цен.
Официально ООО "ЗТЕП" принадлежит жителям Запорожья Геннадию Билоусу (он же директор) и Евгении Леонтьевой. При этом директор предприятия – должностное лицо. Он фигурирует в уголовном производстве как подозреваемый.
Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько стоит отдых на курорте, где обнаружили подозреваемых в хищении средств на ремонт Трипольской ТЭС. Их задержали в гостиничных номерах.