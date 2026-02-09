Сильні морози різко втечуть з Харкова: коли потепління накриє місто

Зима послабить хватку вже цього тижня

Найближчими днями Харків опиниться під впливом сильних морозів, що скують вулиці кригою та змусять містян діставати найтепліший одяг. Однак синоптики вже попереджають про несподіваний поворот у погоді — температура почне швидко підвищуватись.

За кілька днів температура з -20 градусів підніметься до +4 градусів і нижче 0 не опуститься. Таким прогнозом погоди поділились у "Погода 33".

Харків переживе температурний стрибок

Найхолодніше буде на початку тижня. Температура повітря вночі опускатиметься приблизно до -20…-16 градусів, а вдень триматиметься на рівні -15…-12 градусів.

Починаючи приблизно з 11-12 лютого, погода поступово почне змінюватися. Морози стануть слабшими, а температура підніметься до -7…-2 градусів вдень та до -13 градусів вночі. Також можливий невеликий сніг.

Найбільш помітні зміни очікуються ближче до кінця тижня. Уже з 13-14 лютого повітря прогріється до 0…2 градусів вдень та вночі, а згодом можливе подальше потепління до +3…+4 градусів. Разом із потеплінням прогнозуються опади — мокрий сніг і дощ, що може призвести до ожеледиці.

Погода у Харкові до 17 лютого. Фото: Погода 33

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які області України накриє тепло до +17 градусів.