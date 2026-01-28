Ударился об стол? Новый синяк на руке Трампа вызвал вопросы о его здоровье (фото)

Состояние здоровья американского президента снова в центре внимания СМИ

Дональд Трамп — американский президент, который уже второй раз занял эту должность. В последнее время в сети и таблоидах все чаще осуждают состояние здоровья 79-летнего политика. Так, недавно на экономическом форуме в Давосе внимание привлекла странная походка и прихрамывание Трампа, а теперь всех обеспокоил новый синяк на его руке.

Как пишет издание Irish Star, синяк на левой руке Дональда Трампа заметили во время его обращения к избирателям в Айове. На фото, сделанном крупным планом, на руке президента видно желтоватое подкожное кровоизлияние, замазанное гриммом или тональным кремом.

Трамп с синяком в Айове. Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Внимательные пользователи заметили, что появление синяка на руке президента произошло всего через несколько дней после того, как он летал в Давос. Сам он сказал, что синяк появился из-за того, что он "задел" рукой стол.

Трамп с синяком на левой руке в Давосе 22 января 2026 года. Фото: Getty Images

Ранее подобный синяк у Трампа был на правой руке. Тогда Белый дом в официальных заявлениях прокомментировал, что знак появился после сильного рукопожатия президента. Однако такие синяки, как считают эксперты, могут появляться вследствие приема аспирина, который Трамп, по его словам, принимает, чтобы предотвратить "загущение крови в сердце".

Трамп с синяком на руке 22 января в Давосе. Фото: Getty Images

Сам президент США заявляет, что он регулярно проходит медицинские обследования и их результаты свидетельствуют, что он в отличном состоянии. Трамп не забывает при каждой возможности упомянуть, что чувствует себя отлично.

