Глумился над украинцами, а теперь не нужен России 50 лет. Кто такой Нурлан Сабуров и что говорит о войне

Татьяна Кармазина
Нурлан Сабуров Новость обновлена 07 февраля 2026, 10:28
Нурлан Сабуров. Фото Коллаж "Телеграфа"

У него остался дом под Москвой, но вернуться туда он больше не сможет

Известный российский стендап-комик Нурлан Сабуров стал персоной нон грата в самой России. Запрет на въезд в страну-агрессоршу на 50 лет он получил якобы за критику войны, однако его предыдущие высказывания говорят об обратном.

Что нужно знать:

  • Сабуров стал известен как резидент Stand Up на ТНТ
  • Комик подвергся критике за высказывания о войне в Украине и отмену концертов за границей
  • Теперь он не только под запретом в Украине, но и "любимой" России

Он родился и окончил школу в Казахстане, после чего перебрался в Екатеринбург. Там поступил в Уральский федеральный университет на факультет физической культуры. Во время учебы играл в КВН в составе университетской команды и пробовал себя в стендапе.

Позже карьера Сабурова начала активно развиваться, и в 2014 году он вместе с семьей переехал в Москву, где стал резидентом шоу Stand Up на ТНТ. В конце апреля 2019 года на YouTube-канале LABELCOM вышел первый выпуск юмористического проекта "Что было дальше?", ведущим которого стал Нурлан.

Нурлан Сабуров

Примечательно, что он уже несколько лет безуспешно пытался оформить гражданство РФ. По информации российских Telegram-каналов, 6 февраля он прилетел в Москву из ОАЭ, где находился на съемках рекламы автомобильного бренда. Во время паспортного контроля во "Внуково" его задержали и запретили въезд в страну.

Сообщается, что такое решение связано с нарушениями миграционного и налогового законодательства, а также с "критическими высказываниями" о войне против Украины. Кроме того, у компании Сабурова, по данным источников, есть задолженность по страховым взносам в размере 19 тысяч рублей.

Нурлан Сабуров задержан

Российское гражданство комик, как утверждается, не оформил из-за опасений, связанных с санкциями. Ранее, весной, его уже задерживали в "Шереметьево" за нарушение миграционных правил. Пока Нурлан не может вернуться в Россию, за ним по-прежнему остается загородный дом в элитном поселке Подмосковья.

Нурлан Сабуров дом в Москве
Дом Сабурова в Подмосковье

Что Нурлан Сабуров говорит о войне

В апреле 2022 года, находясь в гастролях по США, комик избегал прямых высказываний о вторжении России в Украину. Он шутил о страхе перед властями и подчеркивал, что не обязан отвечать на неудобные вопросы.

У меня есть семья, вы должны понимать

Нурлан Сабуров

На одном из концертов к артисту подошла девушка в платье с красными пятнами, символизируя кровь убитых россиянами украинцев. Сабуров попытался пошутить: "Простите, это месячные?". Такой репликой он разозлил украинцев, которые стали еще больше призывать к бойкоту комика. Под давлением украинской диаспоры концерты Сабурова в США были отменены.

Позже у Нурлана сорвался тур в Казахстане и он отправился в Сибирь, жалуясь на "травлю" и называя себя "жертвой русофобии". Также он позволял себе шутки про россиян, сравнивая Израиль с Россией, а украинцев с талибами, при этом явно перепутав ХАМАС с Талибаном.

Да ладно, когда Израиль е*нул по талибам, по Палестине, Zara (ведущая торговая сеть — ред.) не ушла от туда, McDonald's не переименовали в "Хумус и точка"

Нурлан Сабуров

7 февраля Сабуров вернулся в Алматы. Пока неизвестно, какие планы у артиста и останется ли он в Казахстане, но отмена выступлений в его так любимой России может сильно ударить по его доходам и так испорченной репутации.

Нурлан Сабуров
"Чем планирует дальше заниматься Нурлан Сабуров и намерен ли оставаться в Казахстане — пока неизвестно"

Напомним, что недавно предательница Украины Елка получила российский паспорт. В РФ она вышла замуж за еще одного предателя из Одессы, экс-"холостяка" и певца Рождена Ануси.

