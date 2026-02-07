Глумился над украинцами, а теперь не нужен России 50 лет. Кто такой Нурлан Сабуров и что говорит о войне

У него остался дом под Москвой, но вернуться туда он больше не сможет

Известный российский стендап-комик Нурлан Сабуров стал персоной нон грата в самой России. Запрет на въезд в страну-агрессоршу на 50 лет он получил якобы за критику войны, однако его предыдущие высказывания говорят об обратном.

Что нужно знать:

Сабуров стал известен как резидент Stand Up на ТНТ

Комик подвергся критике за высказывания о войне в Украине и отмену концертов за границей

Теперь он не только под запретом в Украине, но и "любимой" России

Он родился и окончил школу в Казахстане, после чего перебрался в Екатеринбург. Там поступил в Уральский федеральный университет на факультет физической культуры. Во время учебы играл в КВН в составе университетской команды и пробовал себя в стендапе.

Позже карьера Сабурова начала активно развиваться, и в 2014 году он вместе с семьей переехал в Москву, где стал резидентом шоу Stand Up на ТНТ. В конце апреля 2019 года на YouTube-канале LABELCOM вышел первый выпуск юмористического проекта "Что было дальше?", ведущим которого стал Нурлан.

Примечательно, что он уже несколько лет безуспешно пытался оформить гражданство РФ. По информации российских Telegram-каналов, 6 февраля он прилетел в Москву из ОАЭ, где находился на съемках рекламы автомобильного бренда. Во время паспортного контроля во "Внуково" его задержали и запретили въезд в страну.

Сообщается, что такое решение связано с нарушениями миграционного и налогового законодательства, а также с "критическими высказываниями" о войне против Украины. Кроме того, у компании Сабурова, по данным источников, есть задолженность по страховым взносам в размере 19 тысяч рублей.

Российское гражданство комик, как утверждается, не оформил из-за опасений, связанных с санкциями. Ранее, весной, его уже задерживали в "Шереметьево" за нарушение миграционных правил. Пока Нурлан не может вернуться в Россию, за ним по-прежнему остается загородный дом в элитном поселке Подмосковья.

Дом Сабурова в Подмосковье

Что Нурлан Сабуров говорит о войне

В апреле 2022 года, находясь в гастролях по США, комик избегал прямых высказываний о вторжении России в Украину. Он шутил о страхе перед властями и подчеркивал, что не обязан отвечать на неудобные вопросы.

У меня есть семья, вы должны понимать Нурлан Сабуров

На одном из концертов к артисту подошла девушка в платье с красными пятнами, символизируя кровь убитых россиянами украинцев. Сабуров попытался пошутить: "Простите, это месячные?". Такой репликой он разозлил украинцев, которые стали еще больше призывать к бойкоту комика. Под давлением украинской диаспоры концерты Сабурова в США были отменены.

Позже у Нурлана сорвался тур в Казахстане и он отправился в Сибирь, жалуясь на "травлю" и называя себя "жертвой русофобии". Также он позволял себе шутки про россиян, сравнивая Израиль с Россией, а украинцев с талибами, при этом явно перепутав ХАМАС с Талибаном.

Да ладно, когда Израиль е*нул по талибам, по Палестине, Zara (ведущая торговая сеть — ред.) не ушла от туда, McDonald's не переименовали в "Хумус и точка" Нурлан Сабуров

7 февраля Сабуров вернулся в Алматы. Пока неизвестно, какие планы у артиста и останется ли он в Казахстане, но отмена выступлений в его так любимой России может сильно ударить по его доходам и так испорченной репутации.

"Чем планирует дальше заниматься Нурлан Сабуров и намерен ли оставаться в Казахстане — пока неизвестно"

Напомним, что недавно предательница Украины Елка получила российский паспорт. В РФ она вышла замуж за еще одного предателя из Одессы, экс-"холостяка" и певца Рождена Ануси.