Трамп снова напугал проблемами со здоровьем. Что заметили на свежих фото главы США

В этом году американскому лидеру должно исполниться 80 лет

На свежем фото президента США Дональда Трампа заметили очередное доказательство, что с его здоровьем что-то не так. На правой ладони главы США — огромный синяк, совсем недавно похожий был на его левой руке.

Президент был сфотографирован 6 февраля во время встречи с журналистами на борту самолета Air Force One. Трамп направлялся в Палм-Бич, штат Флорида, чтобы провести выходные в своем частном клубе Mar-a-Lago.

Дональд Трамп на борту самолета. Фото Сэмюэля Корума/Getty Images

Практически всю тыльную сторону кисти Трампа покрывает большая гематома. Синяк желтоватого цвета, как бывает, когда ему уже несколько дней. Сама рука выглядит несколько отечной.

Синяк на руке Трампа. Фото Сэмюэля Корума/Getty Images

Почему на теле Трампа появляются синяки

Как ранее Трамп рассказал в интервью The Wall Street Journal, он ежедневно принимает 325 мг аспирина – дозу, существенно превышающую стандартную профилактическую норму в 81 мг. Именно поэтому на его руках появляются синяки, которые он маскирует гримом. Врачи советуют ему снизить дозировку аспирина, однако глава США отказывается.

Что известно о здоровье Трампа

Кроме синяков, Трамп часто появляется на публике с набухшими щиколотками. Когда синяки на руке президента только привлекли к себе внимание, в Белом доме заявили, что они якобы возникают из-за частых рукопожатий.

Однако позже все же признали, что у президента есть хроническая венозная недостаточность — то есть его кровеносная система не способна эффективно возвращать кровь от конечностей в сердце. Это обычно вызывает боль, отеки, пульсацию, ломоту, а в тяжелых случаях может обернуться потерей конечности.

Также в сентябре прошлого года начали активно распространяться слухи, что Трамп перенес инсульт. Всех испугали его фото с перекошенным лицом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на новогодних фото и видео можно увидеть, что Трамп хромал. Выйдя из машины вместе с первой леди Меланией Трамп, глава США заметно тянул правую ногу. Поняв, что на него уже направлены камеры, он исправил походку. Выглядело так, будто он вынужден был держаться за жену, чтобы стоять ровно.