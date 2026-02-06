Глаза выдали: Путин опозорился на переговорах с Си Цзиньпином (видео)
Одна деталь на видео сразу привлекает внимание
Российский глава Владимир Путин провёл переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, но не обошлось без курьеза. Беседа проводилась в формате видеоконференции и глядя на Путина можно заметить забавную деталь.
Что нужно знать:
- Переговоры Путина и Си Цзиньпина состоялись 4 февраля
- В видео сразу бросается в глаза "чтение с подсказки" Путина
- Российский лидер не смог осилить выуить несколько предложений для разговора с главой КНР
Соответствующее видео было опубликовано на сайте Кремля. "Телеграф" обратил внимание, что глава РФ не удосужился подготовиться к разговору с китайским лидером и попросту прочитал текст с суфлера.
Это видно по его бегающим глазам, читающим текст на экране за кадром.
При этом, время от времени Путин слегка наклоняет голову, чтобы "подглядеть" текст с подсказки, словно проверяя, не пропустил ли он строку. Этот курьёз создаёт впечатление, что суфлёр стал полноценным участником переговоров, а не просто технической подсказкой.
Коротко о сути обращения Путина к Си Цзиньпину:
- Путин поздравил Си Цзиньпина и весь китайский народ с Новым 2026 годом и Праздником Весны (Личунь).
- Отметил "весну" российско-китайских отношений, подчеркнув их стратегическое и партнёрское значение.
- Похвалил успешное сотрудничество в 2025 году: экономика, энергетика, сельское хозяйство, космос, образование и культура.
- Подчеркнул роль двустороннего взаимодействия в стабилизации мировой обстановки и готовность координировать действия на международных площадках (ООН, БРИКС, ШОС, АТЭС).
- Заявил о поддержке суверенитета и развития двух стран, а также о важности укрепления гуманитарных и образовательных обменов.
