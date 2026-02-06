Глаза выдали: Путин опозорился на переговорах с Си Цзиньпином (видео)

Одна деталь на видео сразу привлекает внимание

Российский глава Владимир Путин провёл переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, но не обошлось без курьеза. Беседа проводилась в формате видеоконференции и глядя на Путина можно заметить забавную деталь.

Что нужно знать:

Переговоры Путина и Си Цзиньпина состоялись 4 февраля

В видео сразу бросается в глаза "чтение с подсказки" Путина

Российский лидер не смог осилить выуить несколько предложений для разговора с главой КНР

Соответствующее видео было опубликовано на сайте Кремля. "Телеграф" обратил внимание, что глава РФ не удосужился подготовиться к разговору с китайским лидером и попросту прочитал текст с суфлера.

Это видно по его бегающим глазам, читающим текст на экране за кадром.

При этом, время от времени Путин слегка наклоняет голову, чтобы "подглядеть" текст с подсказки, словно проверяя, не пропустил ли он строку. Этот курьёз создаёт впечатление, что суфлёр стал полноценным участником переговоров, а не просто технической подсказкой.

Коротко о сути обращения Путина к Си Цзиньпину:

Путин поздравил Си Цзиньпина и весь китайский народ с Новым 2026 годом и Праздником Весны (Личунь).

Отметил "весну" российско-китайских отношений, подчеркнув их стратегическое и партнёрское значение.

Похвалил успешное сотрудничество в 2025 году: экономика, энергетика, сельское хозяйство, космос, образование и культура.

Подчеркнул роль двустороннего взаимодействия в стабилизации мировой обстановки и готовность координировать действия на международных площадках (ООН, БРИКС, ШОС, АТЭС).

Заявил о поддержке суверенитета и развития двух стран, а также о важности укрепления гуманитарных и образовательных обменов.

