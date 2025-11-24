Не война, а… Лукашенко абсурдно высказался о вооруженной агрессии России против Украины (видео)

Не промолчал и о близких отношениях с Москвой

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал войну Украины и России "тягомотиной". А также заверил, что РФ – не отдельное государство для Минска, а "родной край".

Что нужно знать:

Лукашенко заявил, что поездки в Россию – это не поездки за границу

Высказал ожидание о как можно скорейшем окончания войны в Украине

Рассказал о помощи России

Как отметил Лукашенко на встрече с губернатором Ярославской области и послом РФ в Беларуси, война в Украине должна закончиться как можно скорее. Правда, термин "война" он не использовал, а сказал "тягомотина".

"Скорее бы, эта тягомотина в Украине закончилась и мы с Россией занялись своими внутренними проблемами", — сказал Лукашенко.

Он также отмечал, что Минск помогает Москве в "конфликте" с Киевом и продолжает крепкое сотрудничество. Более того, лидер подчеркнул, что Россия и Беларусь — это родные содружественные страны. Поэтому любые поездки белорусских чиновников в Москву – это не командировка за границу, а просто поездка "как к себе домой".

"Что вы такое говорите. Ярославская область России никакая не за граница для нас. Мы здесь в Минске так и говорим: поездки за границу — это поездки за границу, а поездки в Россию — это не за границу", — подчеркнул Лукашенко.

