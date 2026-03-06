Графиков еще меньше. Какие отключения запланированы на 6 марта

Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях отключений света. Так что в пятницу, 6 марта, в течение всего дня в стране есть отключение электричества для бытовых потребителей, сообщает "Укрэнерго"

Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.

Киев

Введены графики отдельно для каждого дома в столице. Что важно знать:

Графики будут неравномерными в разных районах из-за особенностей повреждений энергосистемы.

Они никак не привязаны к очередям, к которым мы привыкли (1.1, 1.2, 2.1 и т.п.).

Их можно будет посмотреть в чат-боте и на сайте. Из-за погрузки на сайте возможны задержки до 5 минут.

Киевская область

Графики отключений в Киевской области 6 марта

Сумская область

Графики отключений в Сумской области 6 марта

Полтавская область

Графики отключений в Полтавской области 6 марта

Запорожская область

Графики отключений в Запорожской области 6 марта

Кировоградская область

Графики отключений в Кировоградской области 6 марта

Черниговская область

Графики отключений в Черниговской области 6 марта

Днепропетровская область

Графики отключений в Днепропетровской области 6 марта

Ранее Телеграф писал, что министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил, почему ситуация со светом существенно улучшилась.