Ели в детстве, а теперь не узнать: как изменились вафли "Дебют" из Харькова (фото)

Галина Михайлова
Вафли "Дебют" Новость обновлена 04 марта 2026, 09:50
Вафли "Дебют". Фото Коллаж "Телеграфа"

Рассказываем, что изменилось и какие вкусы остались

Многим украинцам хорошо знакомы вафли "Дебют" харьковского производства. Семислойные вафли с начинкой, которые производит харьковская кондитерская фабрика Бисквит-Шоколад, продавались по две штуки в упаковке общим весом 32 грамма.

Вкусы были разными – от классических молочных и шоколадных до более интересных кокосового и орехового. И сейчас "Дебют" не узнать. Компания произвела ребрендинг упаковки.

Старый дизайн вафель "Дебют" молочный вкус
Старый дизайн вафель "Дебют" шоколадный вкус

В частности, название теперь написано латинскими буквами, исчезла фирменная чашка, а сам дизайн стал более минималистичным, а цвета пастельными.

Новый дизайн вафель "Дебют" молочный вкус
Новый дизайн вафель "Дебют" ореховый вкус

На сайте производителя также отмечено, что в настоящее время вафли "Дебют" выпускаются с молочным, шоколадным и ореховым вкусом. Зато у бренда "Бисквит-Шоколад" появились другие вафли — "Щедрики" с кокосом и "Забодайка".

Для тех, кто хочет не просто перекусить вафлями, а поделиться с друзьями, компания начала выпускать еще один вид упаковки – на 285 граммов. В такой упаковке 24 вафля.

Упаковка "Дебют" на 285 грамм

Вафли — одно из любимых лакомств детей 90-х. Среди популярных также был вафельный торт, который делали из готовых лепешек и пропитывали вареным сгущенкой.

Ранее "Телеграф" рассказывал о конфетах, без которых не обходились раньше новогодние подарки и конфеты. "Рачки" начали выпускать еще до СССР.

