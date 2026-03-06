Укр

Можете потерять достаток: что категорически запрещено делать 6 марта

Галина Струс
6 марта - Обретение Креста Господня и гвоздей царицей Еленой
6 марта - Обретение Креста Господня и гвоздей царицей Еленой. Фото Сгенерировано ИИ, Телеграф

В этот день люди наблюдают за погодой

В пятницу, 6 марта, православная и греко-католическая церковь празднует Обретение Креста Господня и гвоздей царицей Еленой. До перехода на новоюлианский календарь этот праздник отмечался 19 марта.

"Телеграф" рассказывает, что известно о празднике, главные запреты и приметы на этот день.

Церковный праздник 6 марта

В этот день, 6 марта, (19 марта по старому стилю) православные и греко-католики празднуют Обретение Креста Господня и гвоздей царицей Еленой.

В 326 году мать императора Константина царица Елена прибыла в Иерусалим на поиски святыни. По ее приказу на месте языческого храма Венеры провели раскопки и обнаружили три креста. Чтобы определить истинный, их поочередно прикладывали к умершему человеку: от прикосновения третьего креста покойник воскрес. Так был чудесным образом обретен Животворящий Крест.

Что запрещено делать сегодня?

  • Нельзя ругаться, сквернословить и сплетничать.
  • Не допускаются ложь, жадность и зависть.
  • День не стоит проводить в праздности, также не рекомендуется отказывать в помощи просящим.
  • Нельзя нарушать пост — под запретом мясо, молоко, яйца.
  • Нельзя тратить воду впустую, ее можно использовать строго по назначению, чтобы не потерять достаток.
цветы, весна
Фото: https://freepik.com/

Погодные приметы на 6 марта

  • Если облака высокие — скоро установится хорошая погода.
  • Если слышен стук дятла — весна будет поздней.
  • Если день морозный — будет скорая весна и сухое лето.
  • Если ласточки прилетели — скоро будет тепло.

