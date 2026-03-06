Можете потерять достаток: что категорически запрещено делать 6 марта

В этот день люди наблюдают за погодой

В пятницу, 6 марта, православная и греко-католическая церковь празднует Обретение Креста Господня и гвоздей царицей Еленой. До перехода на новоюлианский календарь этот праздник отмечался 19 марта.

"Телеграф" рассказывает, что известно о празднике, главные запреты и приметы на этот день.

Церковный праздник 6 марта

В этот день, 6 марта, (19 марта по старому стилю) православные и греко-католики празднуют Обретение Креста Господня и гвоздей царицей Еленой.

В 326 году мать императора Константина царица Елена прибыла в Иерусалим на поиски святыни. По ее приказу на месте языческого храма Венеры провели раскопки и обнаружили три креста. Чтобы определить истинный, их поочередно прикладывали к умершему человеку: от прикосновения третьего креста покойник воскрес. Так был чудесным образом обретен Животворящий Крест.

Что запрещено делать сегодня?

Нельзя ругаться, сквернословить и сплетничать.

Не допускаются ложь, жадность и зависть.

День не стоит проводить в праздности, также не рекомендуется отказывать в помощи просящим.

Нельзя нарушать пост — под запретом мясо, молоко, яйца.

Нельзя тратить воду впустую, ее можно использовать строго по назначению, чтобы не потерять достаток.

Погодные приметы на 6 марта

Если облака высокие — скоро установится хорошая погода.

Если слышен стук дятла — весна будет поздней.

Если день морозный — будет скорая весна и сухое лето.

Если ласточки прилетели — скоро будет тепло.

