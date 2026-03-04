"Друга Ріка" собирает 15 млн грн для ГУР: благотворительное шоу к 30-летию группы

8 марта 2026 года культовая украинская рок-группа "Друга Ріка" отметит 30-летие коллектива большим концертом "Я есть!" в киевском Дворце спорта. В честь юбилея музыканты представят эксклюзивное шоу с неожиданными дуэтами и новый альбом, который начнет следующую страницу группы.

Главная цель происшествия — собрать 15 млн. грн. на катер для эвакуационных миссий по спасению разведчиков, дроны MAVIC 3T и серверное оборудование для ГУР МО Украины. Присоединиться к сбору и сделать донат можно по ссылке.

Приобретя билет, зрители автоматически делают донат, ведь часть средств пойдет на поддержку благотворительного сбора. Билеты в продаже на сайте drugarika.com.

Название шоу "Я есть!" – не случайна. Она созвучна с дебютным альбомом и заглавным его треком, с которого три десятилетия назад началась обширная музыкальная история под названием "Друга Ріка".

"Так мало здесь тебя", "Уже не сам", "Открывай", "Три минуты", "Секрет", "Услышал ли ты" — в течение 30 лет песни группы "Друга Ріка" становились саундтреками разных периодов жизни нескольких поколений украинцев. Вместе с артистами слушатели проживали моменты радости, грусти, отчаяния, гнева, страха и надежды на светлый финал каждой истории.

По словам фронтмена группы Валерия Харчишина, юбилейное выступление откроет новую страницу в истории коллектива.

"В эту непогоду, в один из самых сложных периодов для каждого из нас, мы хотим подарить вам немного тепла. Это шоу — о поддержке, близости и о будущем, каким бы оно ни было. И оно обязательно станет светлым и счастливым, потому что мы творим его вместе. Мы с вами объединимся, встретимся на концерте, встретимся на концерте. улыбки, ощущение радости и частичку музыки — частицу доброй "Второй Реки".

В рамках благотворительной кампании к 30-летию "Друга Ріка" вместе с партнерами сняли видеоклип "Уже не сом" — иронический римейк легендарного хита "Уже не сам" группы "Друга Ріка".

Напомним, что накануне шоу и выхода нового альбома, "Друга Ріка" презентовала сингл, который войдет в пластинку — "7’Я в онлайне" — о любви и близости во времена, когда физическое присутствие стало роскошью, а отношения миллионов украинцев существуют через экран. До прослушивания доступен на всех платформах.