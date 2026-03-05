Защитите свой огород от трех бед: какой обряд проводят 5 марта и что делать строго запрещено
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Не стоит 5 марта игнорировать основных традиций и запретов
В четверг, 5 марта, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память священномученика Конона Мандонского. По старому стилю этот праздник припадал на 18 марта.
"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!
"В народных верованиях существуют такие предостережения, однако научного подтверждения они не имеют"
Конон Мандонский — христианский святой, пострадавший за веру во времена гонений. Он жил в ранние века христианства и принял мученическую смерть за преданность Христу. В церковной традиции его почитают как образец мужества и стойкости в вере
Что можно делать 5 марта:
- Сегодня верующие обращаются с молитвами к святому Конону Мандонскому и просят его о хорошем урожае и защите участка от засухи и вредителей;
- По народным обычаям в этот день начинали готовиться к посевному сезону. Можно заняться уборкой участка и замачивать семена для посадки;
- В этот день проводили особый обряд "от трех бед": мошек, червей и засухи. На огороде выкапывали три лунки, прошептывали над каждой проблему и засыпали ее землей;
- Сегодня также важно совершать добрые дела, помогать родным и соседям.
Что нельзя делать 5 марта:
- В этот праздник нельзя говорить плохо о других людях — сплетни и осуждения могут привлечь болезни, неприятности и негатив в дом;
- Не делайте сегодня крупных покупок, поскольку не принесут пользы и быстро испортятся;
- Нельзя ссориться и проявлять агрессию, потому что любые конфликты в этот день могут притянуть неудачу;
- Нельзя начинать сомнительные или рискованные дела, иначе удача от вас надолго отвернется.
Напомним, что нельзя делать в Великий пост 2026 года. Сколько он продлится?