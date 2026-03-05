Защитите свой огород от трех бед: какой обряд проводят 5 марта и что делать строго запрещено

Не стоит 5 марта игнорировать основных традиций и запретов

В четверг, 5 марта, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память священномученика Конона Мандонского. По старому стилю этот праздник припадал на 18 марта.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

"В народных верованиях существуют такие предостережения, однако научного подтверждения они не имеют"

Конон Мандонский — христианский святой, пострадавший за веру во времена гонений. Он жил в ранние века христианства и принял мученическую смерть за преданность Христу. В церковной традиции его почитают как образец мужества и стойкости в вере

Что можно делать 5 марта:

Сегодня верующие обращаются с молитвами к святому Конону Мандонскому и просят его о хорошем урожае и защите участка от засухи и вредителей;

По народным обычаям в этот день начинали готовиться к посевному сезону. Можно заняться уборкой участка и замачивать семена для посадки;

В этот день проводили особый обряд "от трех бед": мошек, червей и засухи. На огороде выкапывали три лунки, прошептывали над каждой проблему и засыпали ее землей;

Сегодня также важно совершать добрые дела, помогать родным и соседям.

Священномученик Конон Мандонский

Что нельзя делать 5 марта:

В этот праздник нельзя говорить плохо о других людях — сплетни и осуждения могут привлечь болезни, неприятности и негатив в дом;

Не делайте сегодня крупных покупок, поскольку не принесут пользы и быстро испортятся;

Нельзя ссориться и проявлять агрессию, потому что любые конфликты в этот день могут притянуть неудачу;

Нельзя начинать сомнительные или рискованные дела, иначе удача от вас надолго отвернется.

