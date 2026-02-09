Курс доллара будет расти? Чего ожидать от валютного рынка в 2026 году

С 2025 доллар вырос более чем на 1,5 пункта

Многих украинцев волнует то, что курс доллара в начале 2026 года поднялся до 43 грн. Однако эти колебания вполне ожидаемые.

Что нужно знать:

В начале 2025 года курс доллара составлял 41,4, а сейчас 43,04

Рынок валют должен стабилизироваться не только за счет поступления помощи от Запада

Скачок доллара в 2026 не удивил экономистов

Об этом Олег Пендзин – экономист, член Экономического дискуссионного клуба, рассказал в интервью "Телеграфу". По его словам, уже в феврале можно увидеть некоторые откаты валюты и стабилизацию.

"Стратегия Национального банка Украины (на 2026 — ред.) состоит в том, что он будет держать более или менее стабильную гривну. И эта более или менее стабильная гривна будет колебаться на уровне там 43-43,5 грн долларов", — говорит эксперт.

То есть больших скачков доллара экономист не прогнозирует, и украинцы могут успокоиться. Это подтверждает и то, что в 2026 году Украина должна получить немалую помощь от партнеров.

"Речь идет о 45 млрд евро, 50 млрд долларов от наших европейских партнеров. Мы должны дополучить кредит в 50 млрд долларов", — добавляет Пендзин.

По его словам, также не следует забывать о программе с Международным валютным фондом, которая будет однозначно влиять на стабильность валют. Также Украина полностью покрывает свои потребности во внешнем финансировании. Таким образом, все вышеизложенные процессы будут стабилизировать рынок валют в Украине, а скачок в начале года был вполне ожидаемым.

Отметим, что по данным Минфина, по состоянию на 9 февраля курс доллара составляет 43,04. На начало 2025 года составлял 41,4 грн.

Курс доллара в Украине 9 февраля 2026. Данные: Минфин

