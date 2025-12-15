Почему "Машу и Медведя" до сих пор никак не могут запретить в Украине: объяснение депутата

Поддержка есть, инициативы нет

Популярный российский мультик "Маша и Медведь" до сих пор смотрят в Украине, несмотря на войну. Несколько государственных органов заявили о поддержке его запрета, но ни один не подал официальное решение в СНБО. Полиция и Министерство культуры говорят, что они "за" санкции, а СБУ все еще рассматривает вопрос.

Что нужно знать:

Процесс застрял на этапе подготовки решения

Официальной инициативы в СНБО до сих пор нет

Депутат призывает действовать, а не говорить

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал народный депутат от фракции "Голос", председатель комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин. Подробнее читайте в материале: "Telegram обращается с Украиной, как гопник: Юрчишин о скандальных видео с ТЦК, деньгах на телемарафон и трюк Ахметова".

По словам Юрчишина, Центр противодействия дезинформации активно включился в работу по вопросу запрета мультика. Проблема состоит в том, что нет органа, который вынес бы на СНБО решение о введении санкций.

Депутат отметил, что надеется на представление от СБУ. "Я очень надеюсь, что СБУ подаст на санкционирование", — сказал он.

В то же время Юрчишин выразил разочарование из-за пассивности других ведомств. Ни Нацполиция, ни Минкульт не инициировали представление от Кабмина, хотя оба органа декларируют поддержку блокирования.

Мне очень досадно, что ни Нацполиция, ни Минкульт не инициировали представление со стороны Кабмина. Ну если они за, то, наверное, не на словах, а на деле стоит блокировать эту историю, подчеркнул парламентарий.

Ранее депутат обращался в Нацполицию по поводу российского мультфильма. Там ответили, что поддержат санкции, однако реальных действий так и не последовало.

Мультсериал "Маша и Медведь" производства российской студии "Анимаккорд" остается популярным среди украинских зрителей, несмотря на войну. Многие эксперты считают, что он несет пропагандистскую нагрузку и формирует у детей пророссийские настроения.

