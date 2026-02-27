Словакия - всё, но...: насколько Украина зависима от чужой электроэнергии

Импортные риски преувеличены

Словакия заявила о прекращении аварийной помощи Украине электроэнергией, однако существенной угрозы для энергосистемы это не несет. Зависимость украинской энергосистемы от импорта минимальна.

Что нужно знать:

Аварийная помощь — платная услуга. Если бы страны отказывали Украине, это было бы экономически невыгодно

Даже полное прекращение импорта покроет менее 15 % потребностей

Словакия поставляет не более 5 % от общего объема электроэнергии

Об этом "Телеграфу" рассказал народный депутат Украины, председатель подкомитета энергоэффективности и энергосбережения Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк в блиц-интервью: "Риски есть. Почему стали меньше выключать свет и что дальше".

По его словам, процент импорта в энергосети незначителен — буквально несколько процентов от общего объема электроэнергии. А потому все подобные политические заявления являются ничем иным, как просто пугалками.

Кроме того, у частных трейдеров, как в Евросоюзе, так и в Украине, есть контракты. Невыполнение обязательств грозит им серьезными финансовыми санкциями. Поэтому частные европейские трейдеры на такие шаги не пойдут — трейдер может быть зарегистрирован, например, в Польше или Нидерландах, а покупать электроэнергию в Словакии или Венгрии.

Нагорняк отметил, что повлиять на это не могут ни премьер-министр Вергнии Виктор Орбан, ни премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Единственное, на что теоретически они могут повлиять, дать указания операторам своих сетей отказать "Укрэнерго" в аварийной помощи. Но даже для их операторов это финансово невыгодно, потому что аварийная помощь оказывается не бесплатно: та помогающая страна выставляет счет в полтора-два раза выше рыночной цены. Поэтому я думаю, что это исключительно политические заявления. объяснил собеседник.

Предыстория

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна перестает оказывать аварийную помощь электроэнергией Украине. Это решение будет действовать до возобновления работы нефтепровода "Дружба".

"С сегодняшнего дня действует правило: если украинская сторона обратится в Словакию за помощью в стабилизации энергетической сети, она такой помощи не получит. Лишь в январе 2026 года эти аварийные поставки понадобились для стабилизации украинской энергосети вдвое больше, чем за весь 2025 год. Это первый взаимный шаг, на который словацкое правительство имеет право без нарушения каких-либо международных правил и обязательств. Если украинская сторона продолжит наносить ущерб интересам Словакии в сфере поставки стратегического сырья, словацкое правительство пересмотрит также свои прежние конструктивные позиции по членству Украины в Европейском Союзе и подготовит дальнейшие мероприятия", — заявил Фицо 23 февраля.

Сколько и откуда Украина получает электроэнергии

Эксперт по энергетическим вопросам Михаил Гончар в комментарии "Телеграфу" пояснил, что Украина получает электроэнергию с четырех направлений — через Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию, а также в меньших объемах из Молдовы. При этом суммарный максимум импорта составляет не более 2,4 гигаватта из-за технических ограничений.

В то же время, зимний пик потребления в Украине — 18 гигаватт. Даже при условии, если по всем четырем направлениям одновременно прекратится поставка, это не покроет и 15% от необходимого. А из Словакии поступало не более 5%.

Даже если представить, что все четыре страны одновременно перекроют поставки — это все равно не покроет и 15% зимних потребностей Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему Россия прицельно бьет по энергетике в западных областях.