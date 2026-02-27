Миндич изменился до неузнаваемости: что он рассказал после побега (видео)

Украинский народный депутат Алексей Гончаренко связался по видеосвязи с главным фигурантом дела "Мидас" — бизнесменом Тимуром Миндичем, сбежавшим в Израиль. Внимание привлек заметно изменившийся внешний вид Миндича.

Что нужно знать:

У бизнесмена появилась белая борода и внешность стала кардинально другой

В ходе беседы Миндич заявил, что продолжает считать Владимира Зеленского своим другом

Бизнесмен поддерживает действия НАБУ и считает важным, чтобы расследование прошло честно и объективно.

Соответствующие кадры Гончаренко опубликовал в своем Telegram-канале. На них видно, что его собеседник отрастил себе бороду и уже мало похож на себя прежнего, даже того, каким он был еще полгода назад.

Тимур Миндич. Скриншот: видео Гончаренко

Ранее он выглядел так:

Тимур Миндич

О чем говорил Миндич

Нардеп говорит, что Миндич подтвердил, что готов давать показания комиссии, но не прямо сейчас.

Бизнесмен заявил, что продолжает считать Владимира Зеленского своим другом, несмотря на санкции и лишение гражданства. При этом Миндич добавил: "Дружба с Зеленским — это мой грех", подчеркивая, что именно его близкие отношения с президентом стали причиной повышенного интереса к нему со стороны следствия и СМИ.

Главное из слов Миндича:

Отрицание вины . Миндич заявил, что себя виновным не считает и требует полного расследования. "Я хочу, чтобы НАБУ разобралось и закрыло историю, в которой меня обвиняют, потому что меня в этой истории нет", — сказал он.

. Миндич заявил, что себя виновным не считает и требует полного расследования. "Я хочу, чтобы НАБУ разобралось и закрыло историю, в которой меня обвиняют, потому что меня в этой истории нет", — сказал он. Против обвинений до суда . Он подчеркнул, что поддерживает законность действий НАБУ, но категорически против обвинений без проведения расследования и суда.

. Он подчеркнул, что поддерживает законность действий НАБУ, но категорически против обвинений без проведения расследования и суда. Суммы по делу. Миндич оспорил заявленные суммы хищений. В то время как НАБУ оценивает ущерб в 100 млн долларов, он утверждает, что реальная сумма, о которой идёт речь, — около 300 млн гривен, и называет часть публикаций "медийными этикетками".

Миндич оспорил заявленные суммы хищений. В то время как НАБУ оценивает ущерб в 100 млн долларов, он утверждает, что реальная сумма, о которой идёт речь, — около 300 млн гривен, и называет часть публикаций "медийными этикетками". Бронежилеты и тендеры . Миндич рассказал, что был вовлечён в ситуацию с поставкой бронежилетов, но не получал от этого никакой выгоды и пытался помочь честной компании, столкнувшейся с нарушениями и коррупцией.

. Миндич рассказал, что был вовлечён в ситуацию с поставкой бронежилетов, но не получал от этого никакой выгоды и пытался помочь честной компании, столкнувшейся с нарушениями и коррупцией. Проблема публичности . Он подчеркнул, что долгое время не давал комментариев и не хотел становиться публичной фигурой, из-за чего возникло множество слухов и медийных историй.

. Он подчеркнул, что долгое время не давал комментариев и не хотел становиться публичной фигурой, из-за чего возникло множество слухов и медийных историй. Возвращение в Украину. Миндич отметил, что ему неясно, за что введены санкции: "Меня ещё не осудили ни за что, я не преступник". Он также подчеркнул, что готов вернуться в Украину и получить подозрение или участвовать в суде, если будет честный залог.

Позиция Миндича по расследованию:

Бизнесмен заявил, что поддерживает все действия НАБУ и считает важным, чтобы расследование прошло честно и объективно:

Миндич не против проверки фактов и разбирательства, но выступает против обвинений до суда.

Он подчеркнул, что с момента начала дела долгое время не давал комментариев, так как не стремится быть публичной фигурой.

По его словам, он хочет, чтобы следствие разобралось и установило факты, а не использовалось для медийного давления.

Что известно о Тимуре Миндиче

Миндич Тимур Михайлович — украинский бизнесмен, кинопродюсер, совладелец компании Студия "Квартал 95". Он — фигурант расследования НАБУ по хищению государственных средств.

В СМИ часто называли Миндича "другом" президента Владимира Зеленского, одним из совладельцев фирмы "Квартал 95" и приближенным к Офису президента. Однако у него также есть связи с Игорем Коломойским. Это подтверждает то, что в мае 2019 года, когда Коломойский вернулся в Украину из Израиля, его сопровождали депутат от партии "Возрождение" Андрея Шипко и совладелец "95-го квартала" Тимур Миндич.

Тимур Миндич

Впоследствии сообщалось, что в 2021 году в квартире Миндича проходило празднование дня рождения Зеленского в компании "кварталовцев". Сам Зеленский объяснял: праздновал в своей квартире, а квартира Миндича расположена в этом же доме.

Дело "Мидас"

Дело "Мидас" — это одно из самых громких антикоррупционных расследований последних лет в Украине, в рамках которого расследуются обвинения в крупном мошенничестве и злоупотреблениях в энергетическом секторе, а также возможное влияние на высокопоставленных чиновников. Расследование ведётся Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).

10 ноября 2025 НАБУ и САП заявили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в энергетике и в защитнике. Энергетическая часть касается схемы откатов в 10-15% от каждого контрагента "Энергоатома".

Все поставщики услуг и товаров для "Энергоатома" были вынуждены платить этот процент от суммы контракта, иначе им угрожали не платить и лишить их статуса поставщика. Оборонительную часть официально не публиковали, но, по данным СМИ, Тимур Миндич оказывал давление на тогдашнего министра обороны Рустема Умерова.

В начале дела подозрения получили семь человек: бизнесмен Тимур Миндич, эксрадник Германа Галущенко времен возглавления им министерства энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по физической защите "Энергоатома" Дмитрий Басов и четверо работников бек офиса, которые легализовывали средства.

Также подозрение получил Алексей Чернышев – бывший вице-премьер. Он, по данным НАБУ, он тоже получал неправомерную выгоду из этих средств.

Как установили СМИ, в разговорах фигурантов упоминались и другие члены правительства: Герман Галущенко и Светлана Гринчук, а также Рустема Умерова. Умеров и Галущенко ходили на допросы.

Схема легализации средств, дело "Мидас"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, экстрадируют ли Миндича из Израиля. В НАБУ дали ответ.