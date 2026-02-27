Словаччина — все, але...: наскільки Україна залежить від чужої електроенергії

Імпортні ризики перебільшені

Словаччина заявила про припинення аварійної допомоги Україні електроенергією, проте суттєвої загрози для енергосистеми це не несе. Залежність української енергосистеми від імпорту є мінімальною.

Що потрібно знати:

Аварійна допомога – платна послуга. Якби країни відмовляли Україні, це було б економічно невигідно

Навіть повне припинення імпорту покриє менше ніж 15 % потреб

Словаччина постачає трохи більше 5 % від загального обсягу електроенергії

Про це "Телеграфу" розповів народний депутат України, голова підкомітету енергоефективності та енергозбереження Комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк у бліц-інтерв’ю: "Ризики є. Чому стали менше вимикати світло і що далі".

За його словами, відсоток імпорту в енергомережі незначний — буквально кілька відсотків загального обсягу електроенергії. Тому всі подібні політичні заяви є нічим іншим, як просто пугалками.

Крім того, приватні трейдери як в Євросоюзі, так і в Україні мають контракти. Невиконання зобов’язань загрожує серйозними фінансовими санкціями. Тому приватні європейські трейдери на такі кроки не підуть — трейдер може бути зареєстрований, наприклад, у Польщі чи Нідерландах, а купувати електроенергію у Словаччині чи Угорщині.

Нагорняк зазначив, що вплинути на це не можуть ані прем’єр-міністр Вергнії Віктор Орбан, ані прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

Єдине, на що теоретично вони можуть вплинути, — дати вказівки операторам своїх мереж відмовити "Укренерго" в аварійній допомозі. Але навіть для їхніх операторів це фінансово невигідно, бо аварійна допомога надається не безкоштовно: та країна, яка допомагає, виставляє рахунок у півтора-два рази вищий за ринкову ціну. Тому я думаю, що це — виключно політичні заяви пояснив співрозмовник.

Передісторія

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна перестає надавати аварійну допомогу електроенергією Україні. Це рішення діятиме до поновлення роботи нафтопроводу "Дружба".

"Від сьогодні діє правило: якщо українська сторона звернеться до Словаччини за допомогою у стабілізації енергетичної мережі, вона такої допомоги не отримає. Лише в січні 2026 року ці аварійні постачання знадобилися для стабілізації української енергомережі вдвічі більше, ніж за весь 2025 рік. Це перший взаємний крок, на який словацький уряд має право без порушення будь-яких міжнародних правил і зобов’язань. Якщо українська сторона продовжить завдавати шкоди інтересам Словаччини у сфері постачання стратегічної сировини, словацький уряд перегляне також свої дотеперішні конструктивні позиції щодо членства України в Європейському Союзі та підготує подальші заходи", — заявив Фіцо 23 лютого.

Скільки і звідки Україна отримує електроенергію

Експерт із енергетичних питань Михайло Гончар у коментарі "Телеграфу" пояснив, що Україна отримує електроенергію з чотирьох напрямків — через Польщу, Словаччину, Угорщину та Румунію, а також у менших обсягах із Молдови. При цьому сумарний максимум імпорту становить не більше 2,4 гігавата через технічні обмеження.

Водночас, зимовий пік споживання в Україні — 18 гігават. Навіть за умови, якщо за всіма чотирма напрямками одночасно припиниться постачання, це не покриє і 15% від необхідного. А зі Словаччини надходило не більше 5%.

Навіть якщо уявити, що всі чотири країни одночасно перекриють постачання — це не покриє і 15% зимових потреб України.

