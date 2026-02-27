Не с первым потеплением: стоит ли водителям спешить менять зимние шины на летние

Есть несколько советов, когда "переобувать" авто в этом году

Весна уже на пороге, а на дорогах постепенно тает лед. Пора задуматься о летней резине, но спешить тоже не стоит — неправильный выбор момента может дорого обойтись и вашей безопасности, и шинам.

Когда именно стоит ехать на шиномонтаж, чтобы сменить шины, объяснил "Телеграф".

Лучше делать это, когда среднесуточная температура воздуха стабильно держится на уровне +5…+7 °C и выше, что обычно приходится на конец марта — начало апреля.

Раньше переобуваться не стоит: слишком ранняя замена может быть опасной из-за возможных утренних заморозков, а слишком поздняя — приводит к ускоренному износу зимних шин.

Согласно законодательству, как пишут в "NV", летнюю резину можно использовать с 31 марта по 1 декабря, а шипованную – с 16 апреля по 30 сентября, если нет зимних условий.

Замена шины. Фото: 24 Канал

На что следует ориентироваться водителям:

Температура воздуха. Важно смотреть не на дневную температуру, а на среднесуточное значение. Если ночью термометр показывает около нуля, то шины менять еще рано. При температуре воздуха выше +10 °C зимняя резина становится слишком мягкой;

Важно смотреть не на дневную температуру, а на среднесуточное значение. Если ночью термометр показывает около нуля, то шины менять еще рано. При температуре воздуха выше +10 °C зимняя резина становится слишком мягкой; Дорожные условия. Снег и лед должны полностью сойти, а асфальт — быть сухим и чистым. Летние шины не эффективны на мокром или обледенелом покрытии, и риск ДТП при этом значительно возрастает;

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что означают цветные полосы на шинах и чем помогают.