Повесток больше нет? Что изменилось в мобилизации в 2026

Новый подход упрощает процесс для военных комиссий

Система мобилизации в Украине претерпела существенные изменения, в частности и по вручениям повесток. Рассылка бумажных повесток больше не проводится.

Что нужно знать:

Если у человека нет отсрочки или брони, его могут доставить в ТЦК без предварительных уведомлений

Вместо массового вручения повесток людей могут объявлять в розыск через систему

Уведомления заменяет электронная система "Резерв+"

Адвокат Роман Симутин на своей странице в Facebook объяснил, что за последние полгода украинцы всё реже сообщают о получении повесток, а в социаль ных сетях буквально исчезли обсуждения массовых рассылок. На сегодняшний день получения повесток единичны.

Так, вручение повесток в настоящее время ограничено. Если у человека нет отсрочки или брони, его могут доставить в ТЦК без предварительных сообщений.

"Сейчас их никому не вручают и на блокпосте, потому что если у человека отсутствует бронь или отсрочка, и он даже не находится "в розыске", то его просто тянут в ТЦК", — пояснил адвокат.

С новым подходом для военных комиссий процесс стал проще. То есть, вместо массового вручения повесток, достаточно объявить людей в розыск через "Резерв+". И неявка автоматически стаговится нарушением и запрещает перебронирование или же становится основанием для принудительной доставки в Территориальный центр комплектования.

Симутин объяснил, что если человек не прошел военно-врачебную комиссию, или же был признан ограниченно пригодным и не появился до установленного срока, "Резерв+" автоматически фиксирует нарушения. Таким образом органы комплектования могут реагировать быстрее без дополнительных бумажных процедур.

То есть, в новом году привычные всем бумажные повестки отошли на второй план, а главную роль теперь играет электронная система "Резерв+".

При этом ранее спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин рассказывал "Телеграфу", что в 2026 году порядок вручения повесток не изменился вообще

"Их вручают либо лично, либо отправляют по почте. На каждой повестке начальник районного или городского ТЦК и СП ставит физическую или электронную цифровую подпись. По очевидным причинам повесток по Укрпочте направляется, видимо, на порядок больше, чем вручается лично", — говорил он.

Количество повесток по почте зависит, прежде всего, от финансирования, ведь Укрпочта не работает даром. Эти услуги оплачиваются из бюджетов общин или за счет средств, выделенных Министерством обороны для ТЦК и СП.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что "Резерв+" отправляет уведомление о повестке и считается ли это реальным вручением.