Вместо аншлагов в Киеве — санки в Германии: что известно сейчас об Олеге Виннике

От главного красавца страны до изгнанника из Берлина

Олег Винник — известный певец, песни которого "Волчица" и "Нино" до начала полномасштабного вторжения знал каждый украинец. Однако в первые дни великой войны он сбежал из Украины, исчез из медиапространства, а теперь пытается восстановить карьеру — ведет соцсети, выступает за границей и просит простить россиянами все преступления.

Что следует знать

Олег Винник отрицал информацию о нелегальном пересечении границы "под пледом", назвав эти упреки технически невозможными и безосновательными

Певец отмечал, что уехал в Германию на законных основаниях как резидент страны

Артист анонсировал тур по Германии

До украинской популярности Винник годами работал в Германии — выступал в мюзиклах, в том числе в постановках "Les Misérables", "Elizabeth", "Tanz der Vampire". Вернувшись в Украину, он быстро занял нишу романтичного поп-певца с образом "идеального мужчины", о котором мечтают все женщины.

Олег Винник. Фото из соцсетей певца

Песни "Волчица", "Нино", "Плен" сделали его одним из самых кассовых артистов страны. До 2022 года он активно гастролировал, получал музыкальные награды и стабильно появлялся в телепроектах.

Полномасштабная война и исчезновение с радаров

После 24 февраля 2022 года Винник практически исчез из украинского информационного пространства. Впоследствии стало известно, что он находится в Германии. Сам певец объяснял это проблемами со здоровьем и необходимостью лечения, но уверял, что помогает войску.

Экс-продюсер Винника Александр Горбенко заявлял, что певец уехал из Украины нелегально. По словам Горбенко, артист пересек границу на машине, укрывшись пледом, а за рулем была его жена Таюне.

В декабре 2025 года Винник дал новое интервью вместе с супругой Таюне. К слову, брак он долго скрывал, чтобы сохранить статус "одинокого сердцееда". Певец заверил, что уехал из Украины абсолютно законно, ведь уже 25 лет является резидентом Германии.

Олег Винник. Фото из соцсетей певца

Певец заявил, что он не мог пересечь границу "под пледиком", ведь каждая машина должна пройти проверку. Таюне также привела аргумент о том, что Горбенко обвинял звездных супругов в том, что они набрали с собой много вещей, когда выезжали из Киева. А также, по словам жены артиста, люди, ехавшие тогда с ними в одном авто, высокие, поэтому Олег просто не смог бы "лечь под плед".

Олег Винник и его супруга Таюне. Фото: instagram.com/taunetaisia

Где сейчас Олег Винник

Винник находится в Германии. Он периодически появляется в соцсетях, а также анонсировал возвращение на сцену за границей. В 2026 году он отправится в тур по Германии.

Олег Винник анонсировал тур по Германии. Фото: tiktok.com/@olegg.vynnyk.original

В начале февраля 2026 года Винник в очередной раз "зашкварился". Певец выложил видео в TikTok, где катается на санках под собственный трек "Волчица".

