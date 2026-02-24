Сильно постарел и живет за счет "подачек" Кремля: как сейчас выглядит беглый экс-премьер Азаров
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Азаров "засветился" на телевиденье в четвертую годовщину большой войны
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров после Революции Достоинства сбежал в Россию. Политик заметно постарел, но продолжает появляться на телевиденье и распространять российскую пропаганду, получая за это кремлевские "подачки".
Что известно:
- Николай Азаров был министром финансов и дважды возглавлял правительство (с 2010 по 2014 год)
- После Революции Достоинства экс-премьер сбежал в Россию и стал главным рупором пропаганды
- Азаров сильно постарел и получает 50 тысяч рублей "зарплаты" в Донецком горном институте
"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит Николай Азаров и что известно о его жизни. Мы узнали некоторые факты.
Николай Азаров — как сейчас выглядит и где живет
Николай Азаров дважды возглавлял Кабинет Министров (в период с 2010 по 2014 год) и запомнился украинцам не только своими пророссийскими взглядами, но и плохим владением государственным языком. Его публичные выступления с ошибками и характерным произношением стали поводом для насмешек, а так называемая "азировка" превратилась в отдельный мем.
В период событий Революции Достоинства в 2014 году Азаров покинул Украину вслед за Виктором Януковичем, обосновавшись в России, где стал одним из ключевых лиц кремлевской пропаганды.
В четвертую годовщину полномасштабного вторжения экс-премьер вновь появился в российском эфире с очередными резонансными заявлениями, что якобы Киев может применить ядерное оружие, если оно окажется в его распоряжении.
На свежем видео 78-летний Николай Азаров выглядит заметно сдавшим и постаревшим. Согласно данным журналистов проекта Explainer, Азаров живет за "подачки" Кремля, в частности он получил от Путина особняк и 50 соток земли в элитном подмосковном поселке Петрово-Дальнее.
Известно также, что бывший премьер получает "зарплату" в размере 50 тысяч рублей от Донецкого горного института. Но его реальная работа в вузе вызывает сомнения, так как упоминания о нем на сайте отсутствуют, и вряд ли он ездит из Подмосковья в Донецк к студентам.
Журналисты еще выяснили, что Азаров в 2018 году за распространение кремлевских нарративов получил более миллиона рублей от телеканала "Россия".
"Телеграф" писал ранее, как выглядит жена Азарова. Она любила странные шляпки и была в его тени.