Сильно постарел и живет за счет "подачек" Кремля: как сейчас выглядит беглый экс-премьер Азаров

Азаров "засветился" на телевиденье в четвертую годовщину большой войны

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров после Революции Достоинства сбежал в Россию. Политик заметно постарел, но продолжает появляться на телевиденье и распространять российскую пропаганду, получая за это кремлевские "подачки".

Что известно:

Николай Азаров был министром финансов и дважды возглавлял правительство (с 2010 по 2014 год)

После Революции Достоинства экс-премьер сбежал в Россию и стал главным рупором пропаганды

Азаров сильно постарел и получает 50 тысяч рублей "зарплаты" в Донецком горном институте

"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит Николай Азаров и что известно о его жизни. Мы узнали некоторые факты.

Николай Азаров — как сейчас выглядит и где живет

Николай Азаров дважды возглавлял Кабинет Министров (в период с 2010 по 2014 год) и запомнился украинцам не только своими пророссийскими взглядами, но и плохим владением государственным языком. Его публичные выступления с ошибками и характерным произношением стали поводом для насмешек, а так называемая "азировка" превратилась в отдельный мем.

Николай Азаров дважды возглавлял правительство

В период событий Революции Достоинства в 2014 году Азаров покинул Украину вслед за Виктором Януковичем, обосновавшись в России, где стал одним из ключевых лиц кремлевской пропаганды.

Николай Азаров сбежал за Януковичем в Россию

В четвертую годовщину полномасштабного вторжения экс-премьер вновь появился в российском эфире с очередными резонансными заявлениями, что якобы Киев может применить ядерное оружие, если оно окажется в его распоряжении.

Как сейчас выглядит Николай Азаров, Фото: скриншот

На свежем видео 78-летний Николай Азаров выглядит заметно сдавшим и постаревшим. Согласно данным журналистов проекта Explainer, Азаров живет за "подачки" Кремля, в частности он получил от Путина особняк и 50 соток земли в элитном подмосковном поселке Петрово-Дальнее.

Николай Азаров заметно постарел, Фото: скриншот

Известно также, что бывший премьер получает "зарплату" в размере 50 тысяч рублей от Донецкого горного института. Но его реальная работа в вузе вызывает сомнения, так как упоминания о нем на сайте отсутствуют, и вряд ли он ездит из Подмосковья в Донецк к студентам.

Азаров часто выступает "экспертом" на пропагандистских телешоу

Журналисты еще выяснили, что Азаров в 2018 году за распространение кремлевских нарративов получил более миллиона рублей от телеканала "Россия".

"Телеграф" писал ранее, как выглядит жена Азарова. Она любила странные шляпки и была в его тени.