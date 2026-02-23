Успейте забрать эти товары в "АТБ": какие 10 товаров можно купить на сумасшедших скидках

У вас мало времени до конца акций

Супермаркет "АТБ" еженедельно дарит своим клиентам большие скидки. Можно приобрести продукты питания и бытовую химию.

"Телеграф" расскажет, что лучше купить в "АТБ" во время больших скидок. В список вошли 10 товаров.

Продукты питания на скидках в "АТБ"

Больше скидок традиционно приходится на продуктовую группу. Вот что стоит положить в корзину:

Кофе Jacobs Monarch (280 г): Самая большая экономия в нашем списке. Вместо 681.70 грн пакет стоит 399.90 грн . Вы экономите более 280 гривен на одной упаковке.

Самая большая экономия в нашем списке. Вместо 681.70 грн пакет стоит . Вы экономите более 280 гривен на одной упаковке. Колбаса "Салями Фирменная" (Мясная лавка/Своя линия): Сырокопченая колбаса в вакуумной упаковке сейчас стоит 292.89 грн/кг (предыдущая цена — 489.89 грн).

Сырокопченая колбаса в вакуумной упаковке сейчас стоит (предыдущая цена — 489.89 грн). Мороженое Limo Ice Cream (700 г): Большая семейная упаковка классического белого мороженого обойдется в 104.90 грн вместо 181.90 грн.

Большая семейная упаковка классического белого мороженого обойдется в вместо 181.90 грн. Сыр жесткий "Комо Традиционный" (135 г): Нарезка слайсами со скидкой 31% стоит 59.90 грн .

Нарезка слайсами со скидкой 31% стоит . Чипсы Lay’s (120 г): Популярный снек со вкусом чеддера и лука стоит 41.90 грн (скидка 40%).

Популярный снек со вкусом чеддера и лука стоит (скидка 40%). Шоколад Roshen (80 г): Пористый молочный шоколад можно приобрести всего за 37.50 грн .

Пористый молочный шоколад можно приобрести всего за . Мороженое Rud "Donut" (70 г): Ванильно-клубничный десерт получил максимальную скидку 46% и стоит всего 19.50 грн.

Бытовая химия и гигиена в "АТБ"

Не менее привлекательные цены действуют и в отделах непродовольственных товаров:

Парфюмерные гранулы Lenor (150 г): Ароматизатор для белья "Пробуждение весны" или "Золотая орхидея" стоит 139.90 грн вместо 239.90 грн.

Ароматизатор для белья "Пробуждение весны" или "Золотая орхидея" стоит вместо 239.90 грн. Ополаскиватель Listerine (250 мл): Средство для полости рта со вкусом свежей мяты или имбиря сейчас стоит 60.50 грн (было 96.50 грн).

Средство для полости рта со вкусом свежей мяты или имбиря сейчас стоит (было 96.50 грн). Мыло 2в1 "Своя Линия" Paru (4х90 г): Экономическая упаковка мыла (Зеленый чай или Розовые цветы) стоит 44.90 грн.

Следует заметить, что большинство указанных скидок действуют до 24 февраля, поэтому стоит поторопиться, чтобы успеть приобрести нужные товары по выгодной цене.

Ранее "Телеграф" писал, на каких товарах в "Сильпо" можно сэкономить более 1500 грн.