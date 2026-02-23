Успейте забрать эти товары в "АТБ": какие 10 товаров можно купить на сумасшедших скидках
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
У вас мало времени до конца акций
Супермаркет "АТБ" еженедельно дарит своим клиентам большие скидки. Можно приобрести продукты питания и бытовую химию.
"Телеграф" расскажет, что лучше купить в "АТБ" во время больших скидок. В список вошли 10 товаров.
Продукты питания на скидках в "АТБ"
Больше скидок традиционно приходится на продуктовую группу. Вот что стоит положить в корзину:
- Кофе Jacobs Monarch (280 г): Самая большая экономия в нашем списке. Вместо 681.70 грн пакет стоит 399.90 грн. Вы экономите более 280 гривен на одной упаковке.
- Колбаса "Салями Фирменная" (Мясная лавка/Своя линия): Сырокопченая колбаса в вакуумной упаковке сейчас стоит 292.89 грн/кг (предыдущая цена — 489.89 грн).
- Мороженое Limo Ice Cream (700 г): Большая семейная упаковка классического белого мороженого обойдется в 104.90 грн вместо 181.90 грн.
- Сыр жесткий "Комо Традиционный" (135 г): Нарезка слайсами со скидкой 31% стоит 59.90 грн.
- Чипсы Lay’s (120 г): Популярный снек со вкусом чеддера и лука стоит 41.90 грн (скидка 40%).
- Шоколад Roshen (80 г): Пористый молочный шоколад можно приобрести всего за 37.50 грн.
- Мороженое Rud "Donut" (70 г): Ванильно-клубничный десерт получил максимальную скидку 46% и стоит всего 19.50 грн.
Бытовая химия и гигиена в "АТБ"
Не менее привлекательные цены действуют и в отделах непродовольственных товаров:
- Парфюмерные гранулы Lenor (150 г): Ароматизатор для белья "Пробуждение весны" или "Золотая орхидея" стоит 139.90 грн вместо 239.90 грн.
- Ополаскиватель Listerine (250 мл): Средство для полости рта со вкусом свежей мяты или имбиря сейчас стоит 60.50 грн (было 96.50 грн).
- Мыло 2в1 "Своя Линия" Paru (4х90 г): Экономическая упаковка мыла (Зеленый чай или Розовые цветы) стоит 44.90 грн.
Следует заметить, что большинство указанных скидок действуют до 24 февраля, поэтому стоит поторопиться, чтобы успеть приобрести нужные товары по выгодной цене.
Ранее "Телеграф" писал, на каких товарах в "Сильпо" можно сэкономить более 1500 грн.