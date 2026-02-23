У жены поскромнее: на каком авто ездит глава Рады Стефанчук и сколько оно стоит (фото)
Один из автомобилей семьи Стефанчука записан на его супругу
Семья главы Верховной Рады Украины официально владеет двумя автомобилями. Оба они были приобретены еще до полномасштабного вторжения.
"Телеграф" рассказывает о том, на чем ездит Руслан Стефанчук. Так, согласно официальной декларации, поданной главой ВР в 2025 году, в его распоряжении имеется две иномарки:
- Mitsubishi Outlander 2018 года выпуска, которую он приобрел в 2019 году за 932 200 гривен. Стоит отметить, что в настоящий момент такой автомобиль можно приобрести на вторичном рынке по цене в районе 15-20 тысяч долларов (~600-900 тысяч гривен).
- Renault Captur 2015, приобретенный в 2016 году за 538 630 гривен (записанный на жену). Сейчас такой на вторичном рынке можно приобрести примерно за 10 тысяч долларов (~430 тысяч гривен).
