Пицца-гигант Харькова: чем кормят в первой пиццерии, которой уже более 40 лет

От небольшого кафе заведение выросло в двухэтажный ресторан с летней площадкой

Первая пиццерия в Харькове работает еще с конца 80-х – она открылась в саду имени Шевченко рядом с площадью Свободы. Заведение существует и до сих пор, и знакомо харьковчанам под названием Ti Amo.

"Телеграф" собрал, что известно о ресторане Ti Amo и его фирменных блюдах. Пообедать здесь можно и внутри ресторана, и на летней площадке. Особой любовью пользуется пицца "Гулливер", полный вес которой около 1,5 килограмма. Именно ее пробовал в рамках выпуска о кухне Харькова ресторатор Михаил Кацурин. Отметим, что, по словам директора заведения, кафе работает с 1974 года. Но именно пиццерией заведение стало в 1987 году.

По данным издания "Думка" — на видео та самая пиццерия в саду Шевченко. Ее вид значительно изменился — сегодня это двухэтажное здание с банкетным залом, летней площадкой и т.д.

Кроме пиццы "Гулливер", среди блюд Ti Amo отмечают солянку. В общем, здесь предлагают блюда европейской и итальянской кухни. В сети удалось найти фото меню 2025 года. Стоимость четверти пиццы "Гулливер" весом 384 грамма — 150 гривен. Есть в меню пиццы и с другими вкусами.

Меню Ti Amo

Та самая пицца "Гулливер"/ Фото: Харьковблог

Летняя площадка заведения работает только в теплое время года и выходит в парк Шевченко.

Летняя площадка "Ти амо"

Ужин в "Ти амо"/ Фото из соцсетей издания, 2018 год

