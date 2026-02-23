Укр

В "Сильпо" настоящий ценопад: 10 товаров, которые продают с большими скидками прямо сейчас

Денис Подставной
Читати українською
23 февраля 2026, 13:56
Чаще всего акции — это часть стратегической ценовой политики магазинов

В украинских супермаркетах "Сильпо" продолжается еженедельная акция "Цінотижики". Благодаря ей множество товаров продаются со скидками.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о 10 товарах, которые в "Сильпо" продают по акции. Предложение действует до 25 февраля.

  • Колбаса Salsus Висбаден 300г — 149 гривен вместо 244 (скидка 39%)
  • Средство для стирки Perwoll для цветных вещей 3л — 349 вместо 799 (скидка 56%)
  • Молоко "Ферма" ультрапастеризованное 2,5% — 34 гривны вместо 68 (скидка 49%)
  • Туалетная бумага "Премия" влажная детская — 39 гривен вместо 89 (скидки 51%)
  • Семга Veladis филе кусок на коже 150г — 159 гривен вместо 299 (скидки 47%)
  • Шоколад молочный Toblerone 100г — 79 гривен вместо 144 (скидки 44%)
  • Губки кухонные "Премия" — 24 гривны вместо 39 (скидки 38%)
  • Чипсы Pringles — 139 гривен вместо 199 (скидки 30%)
  • Батарейка Panasonic 8 шт. — 159 гривен вместо 314 (скидка 49%)
  • Гель Somat Excellence Duo для посудомийних машин — 199 гривен вместо 399 (скидка 50%)
Почему продукты продают со скидкой?

Есть ряд причин, по которым супермаркеты проводят выгодные акции для покупателей:

  • Освобождение полок для новых поставок. Магазины получают свежие партии товаров и стараются быстрее реализовать старые, чтобы освободить место.
  • Привлечение покупателей. Скидки мотивируют людей покупать больше, чем планировали, или пробовать новые продукты.
  • Сезонные распродажи. В конце сезона цены на менее востребованные товары снижают, чтобы ускорить их реализацию.

Иногда акции действительно касаются продуктов с близким сроком годности, но чаще всего это просто часть стратегической ценовой политики магазинов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в "Сильпо" продают популярные сыры по акции.

