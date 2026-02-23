В "Сильпо" настоящий ценопад: 10 товаров, которые продают с большими скидками прямо сейчас

Чаще всего акции — это часть стратегической ценовой политики магазинов

В украинских супермаркетах "Сильпо" продолжается еженедельная акция "Цінотижики". Благодаря ей множество товаров продаются со скидками.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о 10 товарах, которые в "Сильпо" продают по акции. Предложение действует до 25 февраля.

Колбаса Salsus Висбаден 300г — 149 гривен вместо 244 (скидка 39%)

Средство для стирки Perwoll для цветных вещей 3л — 349 вместо 799 (скидка 56%)

Молоко "Ферма" ультрапастеризованное 2,5% — 34 гривны вместо 68 (скидка 49%)

Туалетная бумага "Премия" влажная детская — 39 гривен вместо 89 (скидки 51%)

Семга Veladis филе кусок на коже 150г — 159 гривен вместо 299 (скидки 47%)

Шоколад молочный Toblerone 100г — 79 гривен вместо 144 (скидки 44%)

Губки кухонные "Премия" — 24 гривны вместо 39 (скидки 38%)

Чипсы Pringles — 139 гривен вместо 199 (скидки 30%)

Батарейка Panasonic 8 шт. — 159 гривен вместо 314 (скидка 49%)

Гель Somat Excellence Duo для посудомийних машин — 199 гривен вместо 399 (скидка 50%)

Скидки в Сильпо

Почему продукты продают со скидкой?

Есть ряд причин, по которым супермаркеты проводят выгодные акции для покупателей:

Привлечение покупателей. Скидки мотивируют людей покупать больше, чем планировали, или пробовать новые продукты.

Сезонные распродажи. В конце сезона цены на менее востребованные товары снижают, чтобы ускорить их реализацию.

Иногда акции действительно касаются продуктов с близким сроком годности, но чаще всего это просто часть стратегической ценовой политики магазинов.

