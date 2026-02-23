"Я обещаю". Жена погибшего нардепа Саламахи впервые прервала молчание (фото)

Без отца остались трое малышей

Жена народного депутата Ореста Саламахи, который 27 января погиб в ДТП во Львовской области, впервые публично прокомментировала гибель мужа. Анна Саламаха сделала публикацию в соцсетях, полную боли и любви.

Она опубликовала слова скорби и много фото мужа с детьми в Instagram. Жена погибшего нардепа пообещала, что будет пытаться воплотить в жизнь их общие мечты, особенно касающиеся их детей.

Он жил нами, а мы жили им, теперь мы будем жить ради него. Не описать словами как я тебя люблю и всегда буду любить, ты был всем для меня и для детей, был той опорой-стеной, благодаря которой мы просто могли быть счастливы и ни о чем не думать. И мы были несказанно счастливы вместе. У нас было много желаний, мечтаний и целей на двоих, я обещаю, что осуществлю хотя бы часть из них, особенно тех, что касаются наших малышей. И я обещаю, что сделаю все, чтобы они выросли счастливыми, как мы мечтали, — пишет Анна Саламаха

Супруги Саламаха с ребенком

Отец с сыном и дочерью

Она поблагодарила мужа за 9 лет, прожитых вместе. По словам вдовы, это были самые лучшие и счастливые годы ее жизни.

Спасибо тебе, что научил меня любить, научил нас быть счастливыми и благодарю тебя за нас. Всегда буду любить тебя, мой мальчик. Навсегда твоя девочка, — завершила публикацию Анна Саламаха

Даже с фото видно, что Орест Саламах был хорошим отцом

Орест Саламаха с игрушечным домиком для детей

Орест Саламаха погиб в ДТП — что известно

Авария произошла в воскресенье, 25 января, около 18:40 в Сокольниках Львовской области. Орест Саламаха за рулем квадроцикла выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой. Медики пытались реанимировать мужчину, но он скончался в больнице.

Похороны народного депутата Ореста Саламахи состоялись в Сокольниках, где он жил с женой и детьми. Похоронили нардепа на Сокольническом кладбище. Проститься с коллегой приезжали председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, народный депутат от "Батькивщины" Михаил Цымбалюк и народный депутат от "Слуги народа" Ростислав Тистик.

