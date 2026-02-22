Получил меньше многих коллег? Сколько бывший глава Луцкой ОВА заработал за 2025 год

В Волынской ОВА раскрыли оклад своего бывшего руководителя

Оклад бывшего начальника Волынской областной военной администрации Ивана Рудницкого за 2025 год составил менее миллиона гривен. Таким образом он отстал от своих некоторых коллег, например, руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Об этом свидетельствует официальный ответ Волынской ОВА на запрос "Телеграфа".

В документе указано, что Рудницкому был начислен оклад в сумме 850 797,1 грн, а после уплаты налогов чиновник получил на руки 838 035,14 грн.

Также в ответе говорится, что экс-глава ОВА не получал материальной помощи как по состоянию здоровья, так и для решения социально-бытовых проблем.

Однако в ОВА не сообщили, выплачивались ли чиновнику премии или командировочные, которые могут составлять сотни тысяч гривен, четко указав, что речь идет именно об окладе.

К слову, руководители областных военных администраций получают и другие надбавки, а также оплату больничных из областного бюджета.

Кто такой Иван Рудницкий

12 января 2026 года президент Владимир Зеленский уволил Ивана Рудницкого с поста главы Волынской ОВА по его заявлению и назначил заместителем главы Службы безопасности Украины.

Стоит отметить, что Рудницкий – контрразведчик, офицер СБУ с более чем 20-летним стажем. С 1 мая 2024 года занимал должность начальника управления СБУ в Волынской области, пока не был назначен главой ОВА в ноябре 2024 года.

Напомним, мэру Луцка Игорю Полищуку в течение 2025 года было начислено 225 987,86 гривны должностного оклада, а после вычета налогов было выплачено 174 010,65 гривен. В городском совете также сообщили о том, что ему не предоставлялась материальная помощь, но умолчали о других возможных выплатах. Более реалистичная картина появится весной, после подачи деклараций.