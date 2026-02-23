Первые признаки весны. Стало известно, когда в Днепре будет комфортная погода (фото)

Расслабляться пока не стоит

Погода в Днепре в ближайшее время улучшится. Зима постепенно отступает, уступая место первому весеннему теплу.

Синоптики сайта meteofor прогнозируют постепенное повышение температуры воздуха по всей стране. Украинцы ощутят дыхание весны, хотя ночные морозы еще будут напоминать о зиме.

Погода в Днепре в конце февраля

Последняя неделя февраля и первые дни марта порадуют стабильной и относительно комфортной температурой. Дневные показатели будут колебаться в пределах +1…+2 градуса по Цельсию. В конце февраля ожидается преимущественно облачная погода с периодическими прояснениями, а в выходные (28 февраля и 1 марта) обещают быть солнечными.

Погода в Днепре

Однако следует быть бдительными: несмотря на дневное тепло, ночи будут оставаться холодными. Температура в ночные часы в этот период может опускаться до -5 градусов мороза. В частности, такие низкие показатели ожидаются в понедельник, 23 февраля и в воскресенье, 1 марта.

Какая будет погода в марте

Первая декада марта продемонстрирует постепенное потепление. Если в начале месяца днем будет около +1...+3 градусов, то ближе к середине марта столбики термометров уверенно поднимутся до отметок +4...+6 градусов. В этот период погода будет переменчивой: солнечные дни будут чередоваться с облачностью и небольшими осадками в виде дождя со снегом, в том числе 6, 7, 10 и 13 марта.

Настоящее весеннее потепление придет во второй половине марта. Начиная с 16 марта, дневная температура стабилизируется на уровне +6…+7 градусов. Важнейшим показателем станет то, что ночные морозы наконец-то отступят: после 15 марта температура ночью установится на уровне 0…+3 градусов тепла. Март будет завершаться преимущественно облачной погодой с прояснениями, готовя природу к полноценному расцвету.

Погода в Днепре в марте

