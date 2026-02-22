Одесситы уже неделю без света: как выживают и какие прогнозы энергетиков
Ситуация с энергоснабжением Одессы остается очень сложной
Из-за постоянных российских ударов по энергетическим объектам, Одесса уже седьмой день остается без света, водо- и теплоснабжения. Горожане подчеркивают, что не имеют возможности помыться и привести себя в порядок.
Одесситы просят местные власти организовать места для проведения необходимых гигенических процедур. Соответствующие видео обнародованы в социальной сети Telegram.
Что нужно знать:
- Одесса уже неделю остается без энергоснабжения
- Местные жители выживают за счет генераторов и Пунктов несокрушимости
- Одесситы призывают власти организовать места для гигиенических процедур
Горожане из домов, где все коммуникации работают от электричества, собираются в Пунктах несокрушимости, чтобы подзарядить свои гаджеты и попить горячего чая. Однако люди сообщают, что остро стоит вопрос личной гигиены.
"Некоторые в Одессе уже 6 сутки без света", — говорится в сообщении.
На других видео показана смекалка одесситов. Люди умудряются пристроить генератор на кондиционере или даже у подъезда, чтобы иметь электроэнергию в квартире.
"Прошла неделя без света, мы выживали, как могли", — говорится в сообщении.
Что говорят в ДТЭК
В компанию ДТЭК Одесские электросети обратилась одесситка, которая сообщила, что у нее уже 7 дней нет света. Ее дом находится в Киевском районе Одессы.
"По данному направлению ведутся аварийные работы. Ориентировочное время восстановления 20:00 23 февраля", — говорится в ответе компании.
Также в компании сообщили о последних ударах россиян. Обстрелы энергетических объектов города происходят каждую ночь.
"Ночью 22 февраля враг снова нанес разрушительные удары по энергетике Одесщины. Как следствие – поврежден энергетический объект ДТЭК Одесские электросети. Разрушения значительные и на ремонтные работы требуется время, чтобы вернуть оборудование в рабочее состояние. Наши бригады приступили к аварийно-восстановительным работам после разрешения спасателей и военных. Специалисты выполняют осмотр оборудования, разбирают завалы, после – начинают ремонт", — говорится в сообщении.
