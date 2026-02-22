Одесситы уже неделю без света: как выживают и какие прогнозы энергетиков

Ситуация с энергоснабжением Одессы остается очень сложной

Из-за постоянных российских ударов по энергетическим объектам, Одесса уже седьмой день остается без света, водо- и теплоснабжения. Горожане подчеркивают, что не имеют возможности помыться и привести себя в порядок.

Одесситы просят местные власти организовать места для проведения необходимых гигенических процедур. Соответствующие видео обнародованы в социальной сети Telegram.

Что нужно знать:

Одесса уже неделю остается без энергоснабжения

Местные жители выживают за счет генераторов и Пунктов несокрушимости

Одесситы призывают власти организовать места для гигиенических процедур

Горожане из домов, где все коммуникации работают от электричества, собираются в Пунктах несокрушимости, чтобы подзарядить свои гаджеты и попить горячего чая. Однако люди сообщают, что остро стоит вопрос личной гигиены.

"Некоторые в Одессе уже 6 сутки без света", — говорится в сообщении.

На других видео показана смекалка одесситов. Люди умудряются пристроить генератор на кондиционере или даже у подъезда, чтобы иметь электроэнергию в квартире.

"Прошла неделя без света, мы выживали, как могли", — говорится в сообщении.

Что говорят в ДТЭК

В компанию ДТЭК Одесские электросети обратилась одесситка, которая сообщила, что у нее уже 7 дней нет света. Ее дом находится в Киевском районе Одессы.

"По данному направлению ведутся аварийные работы. Ориентировочное время восстановления 20:00 23 февраля", — говорится в ответе компании.

Энергетики обещают вернуть свет одесситам к вечеру 23 февраля 2026 года

Также в компании сообщили о последних ударах россиян. Обстрелы энергетических объектов города происходят каждую ночь.

"Ночью 22 февраля враг снова нанес разрушительные удары по энергетике Одесщины. Как следствие – поврежден энергетический объект ДТЭК Одесские электросети. Разрушения значительные и на ремонтные работы требуется время, чтобы вернуть оборудование в рабочее состояние. Наши бригады приступили к аварийно-восстановительным работам после разрешения спасателей и военных. Специалисты выполняют осмотр оборудования, разбирают завалы, после – начинают ремонт", — говорится в сообщении.

Энергетики рассказали об очередных ударах россиян по энергетике Одесской области

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько времени понадобится Украине, чтобы восстановить энергетику. По мнению нардепа Сергея Нагорняка, на это может уйти не один год.