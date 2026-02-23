Поздравления с 23 февраля могут окончиться судом. Что важно знать украинцам

Продажа и даже репост изображений с символикой СССР подпадает под статью

В Украине 23 февраля праздником не считается уже более 10 лет, но до сих пор есть те, кто его празднует. И за продажу листовок "С 23 февраля" или даже их публикацию в соцсетях может наступить реальная ответственность, если на них изображена запрещенная символика.

Если на открытках советская символика, красные звезды в военном контексте, герб СССР или символика России — это подпадает под запрет. Важно, что речь идет и об онлайн-открытках и публикациях в соцсетях. "Телеграф" собрал, что нужно знать.

Что говорит закон

Закон Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрещении пропаганды их символики" прямо запрещает изготовление, распространение и публичное использование такой символики, в том числе и в виде сувенирной продукции. Ответственность предусмотрена статьей 436-1 УК. При определенных условиях можно получить до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Это касается представителей властей, СМИ или организованных групп.

Были ли в Украине подобные дела

В 2016 году СБУ открывала уголовное производство по открыткам с "23 февраля", на которых были изображены советская звезда, серп и молот и георгиевская лента. Производство начали по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины — "Распространение коммунистической, нацистской символики". Реализацию продукции прекратили.

За репост в Facebook изображение с коммунистической символикой приговором Черкасского районного суда от 30 января 2023 лицо приговорили к трем годам лишения свободы (с испытательным сроком) по той же статье. Апелляция оставила приговор без изменений, а Верховный Суд подтвердил правомерность такого решения, отметив, что сам факт преднамеренного распространения запретной символики уже создает состав преступления.

Отметим, что отдельно следует учитывать контекст. Если изображение используется в образовательных, научных или музейных целях, это другая ситуация.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине предлагают заменить праздник 8 марта на День украинской женщины. Его предлагают праздновать 25 февраля – в день рождения Леси Украинки.