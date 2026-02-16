Среди Кривого Рога появилась "Большая стена": горожане распространяют теории и шутки (фото)
Официальных данных о новом объекте нет
В Кривом Роге заметили странную пристройку у исполкома, которая уже вызвала немало шуток и теорий в сети. Местные даже придумали название этому объекту "Большая криворожская стена".
Местные каналы отмечают, что пристройка возле исполкома появилась недавно. Выполнена она из бетонных блоков перед центральным входом.
С обеих сторон сооружения оставили свободные входы, по которым люди могут попасть внутрь здания. В то же время официально назначение или происхождение этой бетонной стены так и не называлось. Местные предполагают, что это может быть элементом безопасности или временным укреплением. Однако защита именно центрального входа вызывает вопросы.
При этом на порталах отсутствует какая-либо информация о стоимости работ, источнике финансирования и цели. Как видно на фото, застройка имеет высоту около двух метров и сверху зубчатую поверхность, вероятнее, чтобы предотвратить попытки перелезть ее.
В комментариях пользователи не только не поняли целесообразности пристройки, ведь "ракеты и "шахеды" не залетают с парадного входа", а имеют немало вопросов к властям города. Однако многие шутили о новой "Большой криворожской стене".
Люди писали:
- Какая дурацкая конструкция. Цель — защищать входную дверь?
- Возможно, готовят стену к муралу с надписью "У нас все ровно"
- Это та стена, которую Яценюк не достроил.
- Это трэш. Большая стена от народа? Боятся, что мы будем штурмом их брать?
- Большая криворожская стена.
- Начало строительства саркофага, который накроет весь горсовет.
- Фантастически, будто чат gpt дорисовал.
- Ну да, ракета или "шахеды" через парадную дверь залетает, смешно.
- Это надо было такое придумать, пожалуй, целый институт инноваций и технологий подключили, проектировщиков. Город сказка, город мечта.
