Среди Кривого Рога появилась "Большая стена": горожане распространяют теории и шутки (фото)

Официальных данных о новом объекте нет

В Кривом Роге заметили странную пристройку у исполкома, которая уже вызвала немало шуток и теорий в сети. Местные даже придумали название этому объекту "Большая криворожская стена".

Местные каналы отмечают, что пристройка возле исполкома появилась недавно. Выполнена она из бетонных блоков перед центральным входом.

С обеих сторон сооружения оставили свободные входы, по которым люди могут попасть внутрь здания. В то же время официально назначение или происхождение этой бетонной стены так и не называлось. Местные предполагают, что это может быть элементом безопасности или временным укреплением. Однако защита именно центрального входа вызывает вопросы.

Стена возле исполкома в Кривом Роге. Фото: местные каналы

При этом на порталах отсутствует какая-либо информация о стоимости работ, источнике финансирования и цели. Как видно на фото, застройка имеет высоту около двух метров и сверху зубчатую поверхность, вероятнее, чтобы предотвратить попытки перелезть ее.

В комментариях пользователи не только не поняли целесообразности пристройки, ведь "ракеты и "шахеды" не залетают с парадного входа", а имеют немало вопросов к властям города. Однако многие шутили о новой "Большой криворожской стене".

Люди писали:

Какая дурацкая конструкция. Цель — защищать входную дверь?

Возможно, готовят стену к муралу с надписью "У нас все ровно"

Это та стена, которую Яценюк не достроил.

Это трэш. Большая стена от народа? Боятся, что мы будем штурмом их брать?

Большая криворожская стена.

Начало строительства саркофага, который накроет весь горсовет.

Фантастически, будто чат gpt дорисовал.

Ну да, ракета или "шахеды" через парадную дверь залетает, смешно.

Это надо было такое придумать, пожалуй, целый институт инноваций и технологий подключили, проектировщиков. Город сказка, город мечта.

