Среди Кривого Рога появилась "Большая стена": горожане распространяют теории и шутки (фото)

Татьяна Крутякова
Кривой Рог и стена возле исполкома Новость обновлена 16 февраля 2026, 13:38
Кривой Рог и стена возле исполкома. Фото Коллаж, "Телеграф"

Официальных данных о новом объекте нет

В Кривом Роге заметили странную пристройку у исполкома, которая уже вызвала немало шуток и теорий в сети. Местные даже придумали название этому объекту "Большая криворожская стена".

Местные каналы отмечают, что пристройка возле исполкома появилась недавно. Выполнена она из бетонных блоков перед центральным входом.

С обеих сторон сооружения оставили свободные входы, по которым люди могут попасть внутрь здания. В то же время официально назначение или происхождение этой бетонной стены так и не называлось. Местные предполагают, что это может быть элементом безопасности или временным укреплением. Однако защита именно центрального входа вызывает вопросы.

Стена возле исполкома в Кривом Роге. Фото: местные каналы
Как выглядит стена у исполкома в Кривом Роге. Фото: местные каналы
Как выглядит стена у исполкома в Кривом Роге. Фото: местные каналы

При этом на порталах отсутствует какая-либо информация о стоимости работ, источнике финансирования и цели. Как видно на фото, застройка имеет высоту около двух метров и сверху зубчатую поверхность, вероятнее, чтобы предотвратить попытки перелезть ее.

В комментариях пользователи не только не поняли целесообразности пристройки, ведь "ракеты и "шахеды" не залетают с парадного входа", а имеют немало вопросов к властям города. Однако многие шутили о новой "Большой криворожской стене".

Люди писали:

  • Какая дурацкая конструкция. Цель — защищать входную дверь?
  • Возможно, готовят стену к муралу с надписью "У нас все ровно"
  • Это та стена, которую Яценюк не достроил.
  • Это трэш. Большая стена от народа? Боятся, что мы будем штурмом их брать?
  • Большая криворожская стена.
  • Начало строительства саркофага, который накроет весь горсовет.
  • Фантастически, будто чат gpt дорисовал.
  • Ну да, ракета или "шахеды" через парадную дверь залетает, смешно.
  • Это надо было такое придумать, пожалуй, целый институт инноваций и технологий подключили, проектировщиков. Город сказка, город мечта.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Кривовой Роге есть самый большой карьер в Украине.

