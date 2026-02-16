Посеред Кривого Розу з’явилась "Велика стіна": містяни поширюють теорії та жарти (фото)

Офіційних даних про новий об'єкт немає

У Кривому Розі помітили дивну прибудову біля виконкому, яка вже викликала чимало жартів у мережі. Місцеві навіть придумали назву цьому об'єкту "Велика криворізька стіна".

Місцеві канали зазначають, що прибудова біля виконкому з'явилась не так давно. Виконана вона з бетонних блоків перед центральним входом.

З обох сторін споруди залишили вільні входи, через які люди можуть потрапити всередину будівлі. Водночас офіційно призначення чи походження цієї бетонної стіни так і не називалось. Місцеві припускають, що це може бути елементом безпеки або тимчасовим укріпленням. Однак захист саме центрального входу викликає питання.

Стіна біля виконкому в Кривому Розі. Фото: місцеві канали

Як виглядає стіна біля виконкому в Кривому Розі. Фото: місцеві канали

Як виглядає стіна біля виконкому в Кривому Розі. Фото: місцеві канали

При цьому на порталах відсутня будь-яка інформація про вартість робіт, джерело фінансування та мету. Як видно на фото, забудова має висоту десь два метри і зверху зубчату поверхню, ймовірніше, аби зашкодити спробам перелізти її.

У коментарях користувачі не тільки не зрозуміли доцільності прибудови, адже "ракети та "шахеди" не залітають з парадного входу", а мають чимало питань до влади міста. Однак чимало людей жартувало про нову "Велику криворізьку стіну".

Люди писали:

Яка безглузда конструкція. Має на меті захищати вхідні двері?

То, можливо, готують стіну до муралу із написом "У нас все рівно"

О це та стіна, яку Яценюк не добудував.

Це треш. Велика стіна від народу? Бояться, що ми будемо штурмом їх брати?

Велика криворізька стіна.

Початок будівництва саркофага, який покриє усю міськраду.

Фантастично, наче чат gpt домалював.

Ну да, ракета чи "шахеди" через парадні двері залітає, смішно.

Це ж треба було таке придумати, мабуть, цілий інститут інновацій і технологій підключили, проектантів. Місто казка, місто мрія.

