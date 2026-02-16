Посеред Кривого Розу з’явилась "Велика стіна": містяни поширюють теорії та жарти (фото)
Офіційних даних про новий об'єкт немає
У Кривому Розі помітили дивну прибудову біля виконкому, яка вже викликала чимало жартів у мережі. Місцеві навіть придумали назву цьому об'єкту "Велика криворізька стіна".
Місцеві канали зазначають, що прибудова біля виконкому з'явилась не так давно. Виконана вона з бетонних блоків перед центральним входом.
З обох сторін споруди залишили вільні входи, через які люди можуть потрапити всередину будівлі. Водночас офіційно призначення чи походження цієї бетонної стіни так і не називалось. Місцеві припускають, що це може бути елементом безпеки або тимчасовим укріпленням. Однак захист саме центрального входу викликає питання.
При цьому на порталах відсутня будь-яка інформація про вартість робіт, джерело фінансування та мету. Як видно на фото, забудова має висоту десь два метри і зверху зубчату поверхню, ймовірніше, аби зашкодити спробам перелізти її.
У коментарях користувачі не тільки не зрозуміли доцільності прибудови, адже "ракети та "шахеди" не залітають з парадного входу", а мають чимало питань до влади міста. Однак чимало людей жартувало про нову "Велику криворізьку стіну".
Люди писали:
- Яка безглузда конструкція. Має на меті захищати вхідні двері?
- То, можливо, готують стіну до муралу із написом "У нас все рівно"
- О це та стіна, яку Яценюк не добудував.
- Це треш. Велика стіна від народу? Бояться, що ми будемо штурмом їх брати?
- Велика криворізька стіна.
- Початок будівництва саркофага, який покриє усю міськраду.
- Фантастично, наче чат gpt домалював.
- Ну да, ракета чи "шахеди" через парадні двері залітає, смішно.
- Це ж треба було таке придумати, мабуть, цілий інститут інновацій і технологій підключили, проектантів. Місто казка, місто мрія.
