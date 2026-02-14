Укр

Где можно купить "Нутеллу" за полцены. Акция действует только один день

Елена Руденко
Девочка с "Нутеллой", супермаркет "Варус" Новость обновлена 14 февраля 2026, 11:34
С выгодной скидкой можно купить большую банку Nutella

"Нутеллу", которую обожают дети, сейчас можно купить почти за полцены. Сеть супермаркетов Varus устроил выгодную акцию на этот шоколадно-ореховый крем.

Банку Nutella весом 750 г в субботу, 14 февраля, можно купить за 274,90 грн. вместо 499,60 грн. Скидка составляет 45%.

"Нутелла" – это популярный продукт производства компании Ferrero. Этот нежный шоколадно-ореховый крем дети готовы есть по три раза в день. В составе пасты сахар, растительный жир, лесные орехи 13%, молоко сухое обезжиренное 8,7%, обезжиренный какао-порошок 7,4%, лецитин для эмульгации и ароматизатор.

Акция действует только один день. Стоит поторопиться, потому что количество товара ограничено.

К слову, "Варус" решил порадовать не только детей, но и взрослых. 14 февраля с большой скидкой можно купить Martini. Цену бутылки 0,75 л белой просекко из Италии снизили на 40%. Только один день, в субботу, стоимость такого Martini – 375 грн вместо 629 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в супермаркетах "АТБ" сейчас можно купить по акции конфеты-сердечки для подарков на День святого Валентина. Со скидками до 40% можно купить популярные конфеты Милка, Рошен, Любимов.

#Скидки #Варус