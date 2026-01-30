Приглашение Путина в Киев, "бусификация" и ЗАЭС. О чем Зеленский говорил с журналистами

Глава государства готов встретиться с Путиным, но не в Москве, можно в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд заявлений об актуальных для Украины вопросах. Глава государства говорил о ходе мирных переговоров, нехватке ракет для ПВО, задачах для нового министра обороны.

Об этом Зеленский заявил в ходе общения с журналистами. "Телеграф" собрал основные заявления президента.

Об "энергетическом" перемирии с Россией

Зеленский заявил, что прямого диалога и прямых договоренностей по прекращению ударов против энергообъектов между Украиной и РФ не было.

Если Россия не бьет по нашей энергетике, генерирующей или любой – мы не будем бить по их энергетике. Я думаю, это ответ, на который рассчитывал медиатор переговоров, а именно Соединенные Штаты Америки, – сказал он.

О необходимости разобраться с "бусификацией"

Зеленский назвал задачи, которые поставил новоназначенному министру обороны Михаилу Федорову. Речь идет о закрытии неба и усилении ПВО, решении вопроса "бусификации" и контрактной армии.

Номер один – закрытие неба. Закрытие неба важно в любом случае, независимо от того, как будет развиваться ситуация (мирные переговоры — ред.). Пункт номер два: разобраться с вопросом "бусификации". Пункт номер три: просил заместителя руководителя ОПУ Палису вместе с Федоровым поставить точку в нерешенных вопросах по контрактной армии, всех форматов контрактов, которых уже разработано очень много, контракты должны реально работать, — сказал Зеленский

О встрече с Путиным

По словам президента, он готов к личным переговорам с главой России Владимиром Путиным. Однако в Москве такая встреча невозможна. Это то же самое, если Путин должен приехать в Киев. Также Зеленский исключает, что местом встречи президентов может стать Беларусь.

Я так же могу пригласить его в Киев, пусть приезжает. Публично приглашаю его, если он решится, конечно. Но если кто-то не хочет встречаться, но не может себе позволить сказать об этом прямо по какой-то причине, то тогда звучат эти приглашения в Москву, — сказал президент

О новой встрече Украины и РФ

Я не знаю, когда будет следующая встреча. Должна была быть в воскресенье. Договорились, что встреча будет в Абу-Даби. И нам очень нужно, чтобы все были на встрече, с кем договаривались, потому что все ожидают фидбек. Но может меняться дата или место. Потому что, с нашей точки зрения, что-то происходит в ситуации с Америкой и Ираном. И эти вещи наверняка могут повлиять на дату Владимир Зеленский

О 20 пунктах мирного плана США

По словам главы государства, в американском плане из 20 пунктов Украина не соглашается с двумя. Остальное Киев поддерживает, говорит Зеленский.

О дефиците ракет для ПВО

Представьте: я знаю, что летит баллистика против нашей энергетики. Знаю, что стоит Patriot. И знаю, что не будет света, потому что нет ракет для защиты. Я в такой ситуации нахожусь. И договариваюсь о PAC-3, которые приходят через день после того, как нам делают почти блекаут, – сказал Зеленский

Для справки: PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3) – это самая современная модификация американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Она предназначена для перехвата баллистических ракет и крылатых ракет и самолетов.

О Донбассе и ЗАЭС

Зеленский подчеркнул, что Украина не готова к компромиссам, ведущим к нарушению территориальной целостности. Киев настаивает на остановке боевых действий по линии фронта.

Мы не отдадим россиянам Донбасс и ЗАЭС без боя. Наименее проблемный вариант – это формула "стоим, где стоим". Такие сложные вопросы решаются на уровне лидеров, — сказал глава государства

По его словам, пока решения относительно территорий нет. США предлагают компромиссное решение — создание свободной экономической зоны, "но вопрос контроля должен быть справедливым — Украина контролирует контролируемые территории".